Джеймс Долан может продать «Никс» и «Рейнджерс» после завершения строительства арены в Лас-Вегасе

Эксперт MSG Джонатан Бояр в интервью CNBC заявил, что компания MSG Entertainment, владеющая баскетбольным клубом «Никс» и хоккейной командой «Рейнджерс», вероятно, будет продана после завершения строительства музыкально-развлекательной арены MSG Sphere в Лас-Вегасе в следующем году.

Исполнительным председателем и генеральным директором MSG Entertainment и MSG Sports является американский бизнесмен Джеймс Долан.

«Стоимость компании составляет около 4,7 миллиарда долларов. «Никс» оцениваются примерно в 6 миллиардов. По сути, вам платят за то, что вы владеете «Рейнджерс» и «Никс». Их дочерняя компания, MSG Entertainment, в настоящее время завершает проект в Лас-Вегасе под названием «Сфера», и мы думаем, что после того, как строительство будет завершено, Джеймс Долан, управляющий компанией, продаст команды», – сказал Бояр.

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