Перенесший операцию Митчелл Робинсон пропустит еще 4 недели

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Центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон получил перелом большого пальца правой руки в матче против «Вашинтона».

19 января Робинсон успешно перенес операцию. Клуб объявил, что для восстановления 24-летнему баскетболисту потребуется минимум три недели.

Владелец «Никс» Джеймс Долан в четверг во время интервью заявил, что процесс восстановления затягивается. Митчелл пропустит еще 4 недели.

В нынешнем сезоне Робинсон набирает 7,2 очка, 8,9 подбора и 1,8 блок-шота в среднем за матч.

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