«Никс» выражали готовность расстаться с несколькими пиками 1-го раунда за О Джи Ануноби
«Никс» заинтересованы в обмене форварда «Рэпторс» О Джи Ануноби.
Об этом сообщает обозреватель SNY Йен Бегли.
«Никс» связались с «Рэпторс» по поводу Ануноби. Это было еще до того, как в декабре «Нью-Йорк» одержал восемь побед подряд. Учитывая место «Торонто» в турнирной таблице, О Джи может быть доступен для обмена перед дедлайном. Так что в этой ситуации есть за чем последить.
Также стоит отметить: в разговоре по Ануноби «Нью-Йорк» выражал готовность расстаться с несколькими пиками 1-го раунда. Я не думаю, что на тот момент переговоры были в продвинутой стадии. Но все вышеперечисленное убедительно свидетельствует о том, что принимающие решения лица сосредоточены на улучшении состава», – информирует Бегли.
В нынешнем сезоне Ануноби набирает 17,3 очка, 5,6 подбора и 2,0 перехвата в среднем за матч.
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1. Ануноби 2.1
3. Трент 1.8
9. ВанВлит 1.6
1. Сиакам 37.6 минут
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2. ВанВлит 36.7 минут
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9. Ануноби 36.4 минут