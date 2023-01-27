«Никс» выражали готовность расстаться с несколькими пиками 1-го раунда за О Джи Ануноби

Теги возможные переходы Нью-Йорк Торонто НБА О Джи Ануноби Баскетбол

«Никс» заинтересованы в обмене форварда «Рэпторс» О Джи Ануноби.

Об этом сообщает обозреватель SNY Йен Бегли.

«Никс» связались с «Рэпторс» по поводу Ануноби. Это было еще до того, как в декабре «Нью-Йорк» одержал восемь побед подряд. Учитывая место «Торонто» в турнирной таблице, О Джи может быть доступен для обмена перед дедлайном. Так что в этой ситуации есть за чем последить.

Также стоит отметить: в разговоре по Ануноби «Нью-Йорк» выражал готовность расстаться с несколькими пиками 1-го раунда. Я не думаю, что на тот момент переговоры были в продвинутой стадии. Но все вышеперечисленное убедительно свидетельствует о том, что принимающие решения лица сосредоточены на улучшении состава», – информирует Бегли.

В нынешнем сезоне Ануноби набирает 17,3 очка, 5,6 подбора и 2,0 перехвата в среднем за матч.

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5 комментариев

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Lokomotiv__1992
Ответ minimuz
Как раз "физрук" Нёрс их подготовил, сразу три игрока Торонта в топе лиге по минутам за игру: 1. Сиакам 37.6 минут ... 2. ВанВлит 36.7 минут ... 9. Ануноби 36.4 минут
У Торонто старт один из лучших в Нба ) и довольно молодой ) + Буше .. нужно совсем немного что бы создать топ команду )
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Daff Rogers
Ответ minimuz
Как раз "физрук" Нёрс их подготовил, сразу три игрока Торонта в топе лиге по минутам за игру: 1. Сиакам 37.6 минут ... 2. ВанВлит 36.7 минут ... 9. Ануноби 36.4 минут
И три игрока Торонто в топ-10 по перехватам.
1. Ануноби 2.1
3. Трент 1.8
9. ВанВлит 1.6
+4
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+4
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minimuz
Ответ AEZAKMI228
он дпоя выиграет при тибидо
Как раз "физрук" Нёрс их подготовил, сразу три игрока Торонта в топе лиге по минутам за игру:

1. Сиакам 37.6 минут
...
2. ВанВлит 36.7 минут
...
9. Ануноби 36.4 минут
+6
0
+6
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MaxiMartinez
хоть бы срослось.. монстром будет при Тибсе
0
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AEZAKMI228
он дпоя выиграет при тибидо
+1
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+1
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