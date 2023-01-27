«Никс» выражали готовность расстаться с несколькими пиками 1-го раунда за О Джи Ануноби

«Никс» заинтересованы в обмене форварда «Рэпторс» .

Об этом сообщает обозреватель SNY Йен Бегли.

«Никс» связались с «Рэпторс» по поводу Ануноби. Это было еще до того, как в декабре «Нью-Йорк» одержал восемь побед подряд. Учитывая место « » в турнирной таблице, О Джи может быть доступен для обмена перед дедлайном. Так что в этой ситуации есть за чем последить.

Также стоит отметить: в разговоре по Ануноби « » выражал готовность расстаться с несколькими пиками 1-го раунда. Я не думаю, что на тот момент переговоры были в продвинутой стадии. Но все вышеперечисленное убедительно свидетельствует о том, что принимающие решения лица сосредоточены на улучшении состава», – информирует Бегли.

В нынешнем сезоне Ануноби набирает 17,3 очка, 5,6 подбора и 2,0 перехвата в среднем за матч.

Чем болеет «Миннесота»? Энтони Эдвардс и системная красная волчанка

В Перми придумали великую развлекуху. Фанаты «Пармы» поют песню из «Титаника» в караоке