Журналист Боб Маккаун: «О Джи Ануноби хочет покинуть «Торонто»

Теги возможные переходы Торонто НБА О Джи Ануноби Баскетбол

Американский журналист Боб Маккаун в своем подкасте заявил, что форвард «Торонто» О Джи Ануноби хочет обмена в другую команду.

«Вчера я разговаривал по телефону с одним инсайдером НБА. Я знаю его уже несколько лет. Он сказал, что Ануноби хочет покинуть «Торонто», – заявил Маккаун.

Ранее сообщалось, что «Рэпторз» намерены получить за 25-летнего игрока несколько пиков первого раунда.

В нынешнем сезоне Ануноби набирает 17,4 очка, 5,7 подбора и 2,1 перехвата в среднем за матч.

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5 комментариев

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Vagant
Ответ Tim Timson
Непохоже что Масаи может уйти в перестройку. Скорее одним обменом постараться вернуть чемпионскую форточку)..иначе есть возможность взорвать летом рынок не продлив Ванвлита или отдав по сэту и спихнув О Джи и Трента)
Зачем перестройка? Пересборка. Можно даже в этот сезон взять Вэмби. Вряд ли удасться контендера на флажке слепить. Вон там, говорят, Чикаго также собралась распродажу устроить. ЛАЛ вряд ли удасться продлить всех своих на минималке. Многие и из других команд хотят как СА выйти на рынок. И т.д.
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Tim Timson
Ответ Vagant
Гарри Трент младший также собирается на выход. Торонто уже в неком отдалении от ПИ. По ходу будет распродажа. Тут ведь можно и в лотерею уйти (у Торонто все пики при себе). Прицепляем к этим двум ненужные контракты и в путь! Тут проблема в том, что те, у кого пиков завались, не будут брать обременения.
Непохоже что Масаи может уйти в перестройку. Скорее одним обменом постараться вернуть чемпионскую форточку)..иначе есть возможность взорвать летом рынок не продлив Ванвлита или отдав по сэту и спихнув О Джи и Трента)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Георгий Новиков
Ответ mqh9pzrxgf
Они могут в перестройку уйти и набрать пиков не меньше оклы Сиакам, ванвлит, ануноби, барнс, игроков высокого класса за которых можно много получить хватает, вся суть в том какие у них планы
Барнса не будут менять. Вокруг него будут команду строить
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mqh9pzrxgf
Ответ Vagant
Гарри Трент младший также собирается на выход. Торонто уже в неком отдалении от ПИ. По ходу будет распродажа. Тут ведь можно и в лотерею уйти (у Торонто все пики при себе). Прицепляем к этим двум ненужные контракты и в путь! Тут проблема в том, что те, у кого пиков завались, не будут брать обременения.
Они могут в перестройку уйти и набрать пиков не меньше оклы
Сиакам, ванвлит, ануноби, барнс, игроков высокого класса за которых можно много получить хватает, вся суть в том какие у них планы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
Гарри Трент младший также собирается на выход.
Торонто уже в неком отдалении от ПИ.
По ходу будет распродажа. Тут ведь можно и в лотерею уйти (у Торонто все пики при себе). Прицепляем к этим двум ненужные контракты и в путь!
Тут проблема в том, что те, у кого пиков завались, не будут брать обременения.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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