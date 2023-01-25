Журналист Боб Маккаун: «О Джи Ануноби хочет покинуть «Торонто»

Американский журналист Боб Маккаун в своем подкасте заявил, что форвард «Торонто» хочет обмена в другую команду.

«Вчера я разговаривал по телефону с одним инсайдером НБА. Я знаю его уже несколько лет. Он сказал, что Ануноби хочет покинуть « », – заявил Маккаун.

Ранее сообщалось, что «Рэпторз» намерены получить за 25-летнего игрока несколько пиков первого раунда.

В нынешнем сезоне Ануноби набирает 17,4 очка, 5,7 подбора и 2,1 перехвата в среднем за матч.

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