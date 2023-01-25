Журналист Боб Маккаун: «О Джи Ануноби хочет покинуть «Торонто»
Американский журналист Боб Маккаун в своем подкасте заявил, что форвард «Торонто» О Джи Ануноби хочет обмена в другую команду.
«Вчера я разговаривал по телефону с одним инсайдером НБА. Я знаю его уже несколько лет. Он сказал, что Ануноби хочет покинуть «Торонто», – заявил Маккаун.
Ранее сообщалось, что «Рэпторз» намерены получить за 25-летнего игрока несколько пиков первого раунда.
В нынешнем сезоне Ануноби набирает 17,4 очка, 5,7 подбора и 2,1 перехвата в среднем за матч.
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Сиакам, ванвлит, ануноби, барнс, игроков высокого класса за которых можно много получить хватает, вся суть в том какие у них планы
Торонто уже в неком отдалении от ПИ.
По ходу будет распродажа. Тут ведь можно и в лотерею уйти (у Торонто все пики при себе). Прицепляем к этим двум ненужные контракты и в путь!
Тут проблема в том, что те, у кого пиков завались, не будут брать обременения.