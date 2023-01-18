«Торонто» хочет за О Джи Ануноби компенсацию, похожую на ту, что получил «Сан-Антонио» за Деджонте Мюррэя

Теги возможные переходы Торонто НБА Деджонте Мюррэй О Джи Ануноби Баскетбол

«Торонто» рассмотрит вариант с обменом защитника О Джи Ануноби, только если получит за игрока солидную компенсацию.

Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер, «Рэпторс» рассчитывают на пакет с активами, сходный с тем, что получил «Сан-Антонио» за разыгрывающего Деджонте Мюррэя.

«Сперс» обменяли Мюррея в «Хоукс» на выбор в первом раунде драфта 2023 года, выбор в первом раунде драфта 2025 года, обмен выборами в 2026 году, а также выбор в первом раунде в 2027 году.

Только при похожем предложении «Торонто» будет думать над возможным обменом.

25-летний Ануноби набирает 17,6 очка, 5,7 подбора, 2,1 передачи и 2,2 перехвата в среднем за игру.

Почему «Гризлис» не выжили в Канаде? Ванкувер клеймили за лютые налоги, погоду и даже отсутствие магазинов

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vy-sta-kre
— Что-нибудь выбрали?
— Мне то же, что заказал мужчина вон за тем столиком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AEZAKMI228
Ответ xQcoW
В масаи вселился дух Эйнджа.
в нормальной команде ануноби претендент на дпоя, к тому же с хорошим контрактом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xQcoW
В масаи вселился дух Эйнджа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий