«Торонто» хочет за О Джи Ануноби компенсацию, похожую на ту, что получил «Сан-Антонио» за Деджонте Мюррэя
«Торонто» рассмотрит вариант с обменом защитника О Джи Ануноби, только если получит за игрока солидную компенсацию.
Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер, «Рэпторс» рассчитывают на пакет с активами, сходный с тем, что получил «Сан-Антонио» за разыгрывающего Деджонте Мюррэя.
«Сперс» обменяли Мюррея в «Хоукс» на выбор в первом раунде драфта 2023 года, выбор в первом раунде драфта 2025 года, обмен выборами в 2026 году, а также выбор в первом раунде в 2027 году.
Только при похожем предложении «Торонто» будет думать над возможным обменом.
25-летний Ануноби набирает 17,6 очка, 5,7 подбора, 2,1 передачи и 2,2 перехвата в среднем за игру.
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