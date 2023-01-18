«Торонто» хочет за О Джи Ануноби компенсацию, похожую на ту, что получил «Сан-Антонио» за Деджонте Мюррэя

« » рассмотрит вариант с обменом защитника , только если получит за игрока солидную компенсацию.

Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер, «Рэпторс» рассчитывают на пакет с активами, сходный с тем, что получил «Сан-Антонио» за разыгрывающего .

«Сперс» обменяли Мюррея в «Хоукс» на выбор в первом раунде драфта 2023 года, выбор в первом раунде драфта 2025 года, обмен выборами в 2026 году, а также выбор в первом раунде в 2027 году.

Только при похожем предложении «Торонто» будет думать над возможным обменом.

25-летний Ануноби набирает 17,6 очка, 5,7 подбора, 2,1 передачи и 2,2 перехвата в среднем за игру.

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