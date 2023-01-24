«Финикс» проявляет интерес к Розиру, Куикли и Ванвлиту

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«Финикс» интересуется разыгрывающими Терри РозиромШарлотт»), Иммануэлом КуиклиНью-Йорк») и Фредом Ванвлитом («Торонто»).

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Отмечается, что «Санз» задумываются о будущем, когда команда останется без 37-летнего разыгрывающего Криса Пола. Ветеран к тому же подвержен травмам, в нынешнем сезоне он принял участие в 27 из 48 матчей. 

Предполагается, что «Хорнетс» готовы к обмену Розира. Ванвлит ранее не стал продлевать контракт с «Рэпторс», хотя не исключил, что сделает это позже.

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8 комментариев

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Адилет Сапаров
Ну или сейчас или никогда. Надо рискнуть
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ArizonaCactus
Ответ Tim Timson
Финикс скоро снова танковать начнет. Разваливается и снутри и снаружи. Продления их все толком не сработали пока и как они ведут их тоже выглядит коряво)
Это насколько же нужно не разбираться в теме, чтобы такое заявлять!! Может еще что-то по квантовой физике прокомментируешь?
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Темный Властелин
Ответ udod
у Пола ещё 2 сезона по 30 лямов - не гарантированные как они могут от него избавиться? сколько ему заплатить придётся?
Написано же ,что они задумываются о будущем без него ,через сезон ,два ,а не о обмене именно Пола.
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emptinesspetr
Ответ Tim Timson
Финикс скоро снова танковать начнет. Разваливается и снутри и снаружи. Продления их все толком не сработали пока и как они ведут их тоже выглядит коряво)
И снова окажется, что Букер мусорный скорер?))
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STAT
Ответ Tim Timson
Финикс скоро снова танковать начнет. Разваливается и снутри и снаружи. Продления их все толком не сработали пока и как они ведут их тоже выглядит коряво)
Ну-ну развились, половина команды не провела же половину времени в лазарете
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Tim Timson
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mzfk69
Ответ udod
у Пола ещё 2 сезона по 30 лямов - не гарантированные как они могут от него избавиться? сколько ему заплатить придётся?
Крис Пол в 2023/24 – 15.8 млн до 30.06.23, в 2024/25 – негарантированный до 30.06.24
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udod
у Пола ещё 2 сезона по 30 лямов - не гарантированные
как они могут от него избавиться? сколько ему заплатить придётся?
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