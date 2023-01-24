«Финикс» проявляет интерес к Розиру, Куикли и Ванвлиту
«Финикс» интересуется разыгрывающими Терри Розиром («Шарлотт»), Иммануэлом Куикли («Нью-Йорк») и Фредом Ванвлитом («Торонто»).
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
Отмечается, что «Санз» задумываются о будущем, когда команда останется без 37-летнего разыгрывающего Криса Пола. Ветеран к тому же подвержен травмам, в нынешнем сезоне он принял участие в 27 из 48 матчей.
Предполагается, что «Хорнетс» готовы к обмену Розира. Ванвлит ранее не стал продлевать контракт с «Рэпторс», хотя не исключил, что сделает это позже.
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как они могут от него избавиться? сколько ему заплатить придётся?