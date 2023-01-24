«Финикс» проявляет интерес к Розиру, Куикли и Ванвлиту

« » интересуется разыгрывающими (« »), (« ») и Фредом Ванвлитом («Торонто»).

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Отмечается, что «Санз» задумываются о будущем, когда команда останется без 37-летнего разыгрывающего Криса Пола. Ветеран к тому же подвержен травмам, в нынешнем сезоне он принял участие в 27 из 48 матчей.

Предполагается, что «Хорнетс» готовы к обмену Розира. Ванвлит ранее не стал продлевать контракт с «Рэпторс», хотя не исключил, что сделает это позже.

«Уколами мне пытались заглушить гигантизм». Павел Подкользин (223 см!) вспоминает НБА и рассказывает о новой карьере в кино

В старшей школе в Кевоне Луни видели нового Дюрэнта. Помешали травмы и отсутствие эго