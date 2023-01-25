Томас Эртель: «С нетерпением жду Матча всех звезд Лиги ВТБ»

Разыгрывающий « » в своем первом интервью в России в новом выпуске «Вида сверху» заявил, что с удовольствием примет участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

«Я играл в четырех разных странах и про Единую Лигу могу сказать, что здесь играют в очень контактный баскетбол. С тактической точки зрения эта лига, может, и уступает, например, Испании, но везде есть свои плюсы и минусы. Единая лига ВТБ — очень достойный турнир. Это факт.

Сложнее всего здесь защищаться против… Алексея Шведа из ЦСКА и Дэрила Мэйкона из УНИКСА. Это два игрока уровня Евролиги: быстрые, креативные в атаке, они могут доставить тебе массу проблем.

Я получил приглашение сыграть в Матче звезд. Учитывая мой спортивный азарт, с удовольствием приму участие. В Испании, например, не проводят Матч звезд. Слышал от ребят, что здесь, в Единой Лиге, организация на высочайшем уровне, так что с нетерпением жду. Кстати, сегодня я узнал, что смогу принять участие в конкурсе трехочковых», – сказал француз.

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