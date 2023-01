Андрей Мартюк, Луи Лабери, Малик Ньюмэн и Каспер Уэйр получили «уайлд-кард» на участие в Матче всех звезд Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ объявила обладателей «уайлд-кард» на участие в Матче всех звезд-2023. Это Андрей («Локомотив-Кубань»), (УНИКС), Малик Ньюмэн («Автодор») и (ЦСКА).

Мартюк и Ньюмэн сыграют за команду New School. Лабери и Уэйр присоединятся к составу команды Old School.

Вчера Единая лига ВТБ объявила составы команд Old School и New School, которые сыграют на всех звезд-2023 в Москве. Состав Old School (старше 30 лет) путем голосования выбирали болельщики, а New School (младше 30 лет) – представители СМИ.

Состав команды Old School: Томас Эртель («Зенит»), Алексей Швед (ЦСКА), Джален Рейнольдс (УНИКС), Никита Курбанов (ЦСКА), Малик Диме («Парма»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Евгений Воронов (МБА), Джеймс Эннис («Самара»), Райан Боутрайт («Автодор», «Парма»).

Состав команды New School: Даниил Касаткин (МБА), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Никола Милутинов (ЦСКА), Сергей Карасев («Зенит»), Андрей Лопатин (МБА), Джейлен Брафорд («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович (ЦСКА), Ненад Димитриевич (УНИКС), Самсон Руженцев (ЦСКА), Джастин Роберсон («Парма»).

«После голосования болельщиков и СМИ, четырех участников Матча звезд определяет Лига. При выборе wild card мы обращали внимание на индивидуальную статистику и достижения игрока в чемпионате», – отметила генеральный директор лиги Илона Корстин.

