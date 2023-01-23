Комики Антон Шастун, Артем Муратов и Виктор Щетков выбрали игроков на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
Три известных российских комика выбрали игроков в команду «Старой Школы» на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ.
Выборы Антона Шастуна, Артема Муратова и Виктора Щеткова опубликованы в Telegram-канале лиги.
Голосование завершится завтра в 12:00 (мск).
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».
Игра впервые пройдет в формате «New School» – «Old School». Команду «New School» будут представлять баскетболисты не старше 29 лет на день Матча звезд, команду «Old School» – игроки от 30 лет и старше.
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