Комики Антон Шастун, Артем Муратов и Виктор Щетков выбрали игроков на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

Три известных российских комика выбрали игроков в команду «Старой Школы» на Матч всех звезд лиги ВТБ.

Выборы Антона Шастуна, Артема Муратова и Виктора Щеткова опубликованы в Telegram-канале лиги.

Голосование завершится завтра в 12:00 (мск).

всех звезд Единой лиги ВТБ состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

Игра впервые пройдет в формате «New School» – «Old School». Команду «New School» будут представлять баскетболисты не старше 29 лет на день Матча звезд, команду «Old School» – игроки от 30 лет и старше.

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