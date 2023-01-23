Комики Антон Шастун, Артем Муратов и Виктор Щетков выбрали игроков на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

Теги фото Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Баскетбол

Три известных российских комика выбрали игроков в команду «Старой Школы» на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ.

Выборы Антона Шастуна, Артема Муратова и Виктора Щеткова опубликованы в Telegram-канале лиги.

Голосование завершится завтра в 12:00 (мск).

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

Игра впервые пройдет в формате «New School» – «Old School». Команду «New School» будут представлять баскетболисты не старше 29 лет на день Матча звезд, команду «Old School» – игроки от 30 лет и старше.

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7 комментариев

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diter
Муратов считает, что Швед не заслужил права играть в матче всех звёзд отечественного чемпионата ))) Мартюк с 15-м местом по коэффициенту полезности в лиге не заслуживает, а Майерс из мусорной Астаны с 19-м местом заслуживает... Муратов играл в баскетбол? Разве что в специальном чемпионате для игроков не выше 1 метра 40 сантиметров )))
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**@#$НеКолюсь#@**
Ответ Дмитрий Куркаев
Господибоже, а из иностранцев – кто все эти люди, кроме Эртеля? Что с уровнем легионеров у нас в чемпионате? Или… подождите-подождите… ааа.
Это ты типа про сво шутканул? Типа а что случилось? Остряк🤦
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Julius Nwosu
Ответ Дмитрий Куркаев
Господибоже, а из иностранцев – кто все эти люди, кроме Эртеля? Что с уровнем легионеров у нас в чемпионате? Или… подождите-подождите… ааа.
Боже, человек не знает кто такие Эннис, Рейнольдс, Мэйкон, Томпкинс,Милутинов, Давидовац...И ещё что то пишет на баскетбольной ветке... Их борьба...
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Сергей Пузанков
Ответ Дмитрий Куркаев
Господибоже, а из иностранцев – кто все эти люди, кроме Эртеля? Что с уровнем легионеров у нас в чемпионате? Или… подождите-подождите… ааа.
А вас именно уровень иностранцев смущает?) Уровень Фридзона и Мони вопросов не вызывает?)
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Сергей Пузанков
Втб не смотрю совсем, но судя по тому, что попали уже закончившие моня с фридзоном, плюс воронцевич с курбановым, все у них там в порядке
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Дмитрий Куркаев
Господибоже, а из иностранцев – кто все эти люди, кроме Эртеля?
Что с уровнем легионеров у нас в чемпионате? Или… подождите-подождите… ааа.
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salogiannis
А где фото? Я думал, будет фото, где Шастун+мяч = Щетков+Муратов...
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