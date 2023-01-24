Единая лига ВТБ объявила участников Матча всех звезд-2023

лига ВТБ объявила составы команд Old School и New School, которые сыграют на всех звезд-2023 в Москве.

В каждую из команд вошли по 10 игроков. Состав Old School (старше 30 лет) путем голосования выбирали болельщики, а New School (младше 30 лет) – представители СМИ. Еще по два игрока присоединятся к обеим командам позже в результате получения wild card от Единой лиги.

Состав команды Old School: («Зенит»), (ЦСКА), Джален Рейнольдс (УНИКС), (ЦСКА), Малик Диме («Парма»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Евгений Воронов (МБА), Джеймс Эннис («Самара»), Райан Боутрайт («Автодор», «Парма»).

Состав команды New School: Даниил Касаткин (МБА), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Никола Милутинов (ЦСКА), Сергей Карасев («Зенит»), Андрей Лопатин (МБА), Джейлен Брафорд («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович (ЦСКА), Ненад Димитриевич (УНИКС), Самсон Руженцев (ЦСКА), Джастин Роберсон («Парма»).

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