Джоэл Эмбиид – о первом матче против Симмонса: «Ничего особенного. Я стараюсь уничтожать соперников в каждой игре»
Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился впечатлениями от первого матча против бывшего одноклубника Бена Симмонса, который теперь представляет «Нетс».
«Ничего особенного. Я стараюсь уничтожать соперников перед собой в каждой игре. Я всегда нацелен на то, чтобы набирать очки. Если на мне сдваиваются, то стараюсь отдать хорошую передачу. Но если остаюсь с кем-то один на один, то ищу возможность отправить мяч в корзину. И я сделаю это», – заявил Эмбиид.
Джоэл трижды пытался забить с сопротивлением Бена в посте, но цели не достиг. Он промахнулся и позволил оппоненту выбить мяч из рук, а в третьем случае на центровом нарушили правила.
«Филадельфия» победила со счетом 137:133, в активе Эмбиида 26 очков, 10 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.
Австралиец набрал 12 очков, 5 подборов и 5 передач, но большую часть четвертой четверти провел на скамейке запасных.
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На этом отрезке она показывает 121.2 ORTG. Это лучший её отрезок из 23 игр по этому показателю с 1984 года.
Вторая победа над Нетс в этом сезоне, в первом матче в ноябре был и Дюрант, зато не было Эмбиида, Хардена и Макси - Фила тогда одержала победу еще легче.
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