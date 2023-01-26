Центровой «Сиксерс» поделился впечатлениями от первого матча против бывшего одноклубника , который теперь представляет «Нетс».

«Ничего особенного. Я стараюсь уничтожать соперников перед собой в каждой игре. Я всегда нацелен на то, чтобы набирать очки. Если на мне сдваиваются, то стараюсь отдать хорошую передачу. Но если остаюсь с кем-то один на один, то ищу возможность отправить мяч в корзину. И я сделаю это», – заявил Эмбиид.

Джоэл трижды пытался забить с сопротивлением Бена в посте, но цели не достиг. Он промахнулся и позволил оппоненту выбить мяч из рук, а в третьем случае на центровом нарушили правила.

« » победила со счетом 137:133, в активе Эмбиида 26 очков, 10 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

Австралиец набрал 12 очков, 5 подборов и 5 передач, но большую часть четвертой четверти провел на скамейке запасных.

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