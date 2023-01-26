Джоэл Эмбиид – о первом матче против Симмонса: «Ничего особенного. Я стараюсь уничтожать соперников в каждой игре»

Теги Бруклин Филадельфия НБА видео Джоэл Эмбиид Бен Симмонс Баскетбол

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился впечатлениями от первого матча против бывшего одноклубника Бена Симмонса, который теперь представляет «Нетс».

«Ничего особенного. Я стараюсь уничтожать соперников перед собой в каждой игре. Я всегда нацелен на то, чтобы набирать очки. Если на мне сдваиваются, то стараюсь отдать хорошую передачу. Но если остаюсь с кем-то один на один, то ищу возможность отправить мяч в корзину. И я сделаю это», – заявил Эмбиид.

Джоэл трижды пытался забить с сопротивлением Бена в посте, но цели не достиг. Он промахнулся и позволил оппоненту выбить мяч из рук, а в третьем случае на центровом нарушили правила.

«Филадельфия» победила со счетом 137:133, в активе Эмбиида 26 очков, 10 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

Австралиец набрал 12 очков, 5 подборов и 5 передач, но большую часть четвертой четверти провел на скамейке запасных.

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5 комментариев

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Vagant
Фила выиграла 19-й матч из 23 последних.
На этом отрезке она показывает 121.2 ORTG. Это лучший её отрезок из 23 игр по этому показателю с 1984 года.
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evgen98
Совсем не Симмонс был главным сегодня в Нетс, он как обычно много избавлялся от мяча в атаке, в защите быстро нахватал глупых фолов, на концовку Вон просто его спрятал. Кайри, Сет и Клэкстон - шикарно играли, но в упорной борьбе победили сильнейшие. Харден - отдельный респект, вот таким я хочу его всегда видеть в ключевые моменты - две подряд важнейшие трехи положил с сопротивлением.
Вторая победа над Нетс в этом сезоне, в первом матче в ноябре был и Дюрант, зато не было Эмбиида, Хардена и Макси - Фила тогда одержала победу еще легче.
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emptinesspetr
Клэкстон и Симмонс просто красавчики. Да и в целом Нетс оказали достойное сопротивление. Не стоит игнорировать тот факт, что Филадельфия в полном составе, а Нетс без главной звезды.
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AEZAKMI228
от души его клэскстон сегодня зачехлил
+13
-1
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Sharky shark
+/- -1
33% с игры
Сегодня-таки "уничтожил"
+16
-2
+14
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