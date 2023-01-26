Защитник «Нетс» оценил уровень агрессии болельщиков в Филадельфии во время матча против своей бывшей команды «Сиксерс» (133:137).

Зрители на арене реагировали на каждое движение Симмонса, чаще всего свистом и насмешливым скандированием. Австралиец набрал 12 очков, 5 подборов и 5 передач, но большую часть четвертой четверти провел на скамейке запасных.

«Восемь по десятибалльной шкале. Если мы приедем сюда на матч плей-офф, будут, наверное, все десять баллов», – заявил Симмонс.

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