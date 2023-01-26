Бен Симмонс – об агрессии болельщиков Филадельфии: «Восемь по десятибалльной шкале»

Теги Бруклин Филадельфия НБА болельщики Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Нетс» Бен Симмонс оценил уровень агрессии болельщиков в Филадельфии во время матча против своей бывшей команды «Сиксерс» (133:137). 

Зрители на арене реагировали на каждое движение Симмонса, чаще всего свистом и насмешливым скандированием. Австралиец набрал 12 очков, 5 подборов и 5 передач, но большую часть четвертой четверти провел на скамейке запасных.

«Восемь по десятибалльной шкале. Если мы приедем сюда на матч плей-офф, будут, наверное, все десять баллов», – заявил Симмонс.

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2 комментария

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evgen98
Не, тема Симмонса уже просто народу поднадоела, он мало уже кого волнует, если бы он еще играл прилично, а так... Смотришь, как он играет и облегченно вздохнув думаешь - какой же молодец Дэррил Мори!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ты не прав
Зря он так, они ему десятку в твиттере покажут
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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