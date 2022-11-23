Защитник «Нетс» Бен Симмонс поприветствовал нескольких представителей своей бывшей команды «Сиксерс» после матча между командами в Филадельфии.

Симмонс пожал руку и обнялся с главным тренером и форвардом .

Бен, как и ожидалось, был недружелюбно встречен болельщиками «Филадельфии», за которую он отказался играть в прошлом сезоне. Австралийский баскетболист назвал полученный опыт «незабываемым».

На счету Симмонса 11 очков, 7 подборов и 11 передач при 4 из 7 с игры и 3 из 6 с линии.

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