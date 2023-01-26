Ник Клэкстон эффектно накрыл Джоэла Эмбиида

Центровой « » стал автором впечатляющего блок-шота.

В матче с «Филадельфией» (133:137) Клэкстон эффектно накрыл лидера соперника . Вскоре после эпизода баскетболисты вступили в словесную перепалку, за что получили по техническому замечанию.

На счету Клэкстона 25 очков, 11 подборов и 2 блок-шота.

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