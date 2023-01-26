Ник Клэкстон эффектно накрыл Джоэла Эмбиида

Теги Бруклин Филадельфия НБА видео Джоэл Эмбиид Николас Клэкстон Баскетбол

Центровой «Бруклина» Ник Клэкстон стал автором впечатляющего блок-шота.

В матче с «Филадельфией» (133:137) Клэкстон эффектно накрыл лидера соперника Джоэла Эмбиида. Вскоре после эпизода баскетболисты вступили в словесную перепалку, за что получили по техническому замечанию.

На счету Клэкстона 25 очков, 11 подборов и 2 блок-шота.

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4 комментария

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4eLOVE4iK
Ухххх хорошо!!!!!!
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Вадим flanec
Горшок Эмбииду, вот это да!!! 👏
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mqh9pzrxgf
После этого эмбиид был сам не свой, и процент ужасный показал
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+2
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osipovdmitry
Хороооооош!!!!!
+6
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+6
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