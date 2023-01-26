Ник Клэкстон эффектно накрыл Джоэла Эмбиида
Центровой «Бруклина» Ник Клэкстон стал автором впечатляющего блок-шота.
В матче с «Филадельфией» (133:137) Клэкстон эффектно накрыл лидера соперника Джоэла Эмбиида. Вскоре после эпизода баскетболисты вступили в словесную перепалку, за что получили по техническому замечанию.
На счету Клэкстона 25 очков, 11 подборов и 2 блок-шота.
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