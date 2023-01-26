Джоэл Эмбиид продемонстрировал забавный жест после попадания с фолом
Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид оригинальным способом отпраздновал одно из попаданий в матче с «Нетс» (137:133).
Эмбиид продемонстрировал забавный жест после попадания с фолом Джо Харриса.
В активе Джоэла 26 очков, 10 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.
Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»
Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн
нет тут неспортивного поведения, это же не жест а-ля кахонес Кассела