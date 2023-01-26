Центровой «Сиксерс» оригинальным способом отпраздновал одно из попаданий в матче с «Нетс» (137:133).

Эмбиид продемонстрировал забавный жест после попадания с фолом .

В активе Джоэла 26 очков, 10 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн