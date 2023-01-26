Джоэл Эмбиид продемонстрировал забавный жест после попадания с фолом

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Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид оригинальным способом отпраздновал одно из попаданий в матче с «Нетс» (137:133).

Эмбиид продемонстрировал забавный жест после попадания с фолом Джо Харриса.

В активе Джоэла 26 очков, 10 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн

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6 комментариев

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Archer_Great
Ответ mqh9pzrxgf
Неспортивное поведение чувак) учи мат часть
давно уже все изучено)
нет тут неспортивного поведения, это же не жест а-ля кахонес Кассела
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+1
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mqh9pzrxgf
Ответ Archer_Great
по чьей идее, твоей?) за что тут технарь давать?
Неспортивное поведение чувак) учи мат часть
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустам Батршин
Это же привет Кевину "Половому гиганту" Нэшу!
+2
0
+2
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Archer_Great
Ответ mqh9pzrxgf
По идее это технический и штраф 25к
по чьей идее, твоей?) за что тут технарь давать?
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mqh9pzrxgf
По идее это технический и штраф 25к
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pepperboy5000
Перед матчем видимо Эйс Вентура с Джимом Керри посмотрел)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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