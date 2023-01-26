Джордж Ньянг спровоцировал Бена Симмонса на пробежку и технический

Теги Бруклин Филадельфия НБА видео болельщики Бен Симмонс Джордж Ньянг Баскетбол

Форвард «Сиксерс» Джордж Ньянг в одном из эпизодов матча с «Нетс» (137:133) удачно отзащищался против защитника соперника Бена Симмонса.

Ньянг спровоцировал у Симмонса пробежку, а затем закричал ему в лицо. Бен оттолкнул оппонента, за что получил технический фол.

Параллельно зрители начали обидное скандирование в адрес бывшего игрока «Филадельфии».

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11 комментариев

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ПП ПП
пробежка конечно же была... если смотреть под микроскопом...но технический...а где тогда неспортивный в другую сторону? ... за несоблюдение социальной дистанции.
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evgen98
Ответ mqh9pzrxgf
Такой минус вызван в том числе решениями судей, которые свистят все что им вздумается
Ну давай рассказывай, что Симмонс сыграл окуенно))
+1
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zetamol
Чёт наванговали год назад, что Беня будет бояться ездить в Филу, не угадали. Под улюлюканье бегает, играет конечно слабовато, но не боится уж точно
+3
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+3
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mqh9pzrxgf
Ответ Свежий
Стоп. Я разве написал что-то про судейское решение? В комментарии указано, что он худший по +/-, к чему этот спич про домашнее судейство?
Такой минус вызван в том числе решениями судей, которые свистят все что им вздумается
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Свежий
Ответ mqh9pzrxgf
Но тут судейский косяк, ньянг явно провоцировал крича ему прямо в лицо Да и пробежки по сути такие если свистят то свистеть надо всем, левая нога стоит на месте, короче говоря домашнее судейство
Стоп. Я разве написал что-то про судейское решение? В комментарии указано, что он худший по +/-, к чему этот спич про домашнее судейство?
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volshebstvo
Ответ Scrappy_Coco
Фила вообще мёртвая, с эмбишкой и кончитой только благодаря матрасам еле еле обыграли Бруклин без Кеши🤣🤣🤣
Видать ставочка не зашла. Пичаль
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-4
-2
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Scrappy_Coco
Фила вообще мёртвая, с эмбишкой и кончитой только благодаря матрасам еле еле обыграли Бруклин без Кеши🤣🤣🤣
+4
-7
-3
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Вадим flanec
Ньянг провокатор. Слюной в лицо брызжет, Бен ещё ласково обошёлся с ним.
+12
-1
+11
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AEZAKMI228
судья клоун просто
+15
0
+15
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mqh9pzrxgf
Ответ Свежий
Беня выдал худший в команде +/-, -16! Фила хорошо его встретила 🔔
Но тут судейский косяк, ньянг явно провоцировал крича ему прямо в лицо

Да и пробежки по сути такие если свистят то свистеть надо всем, левая нога стоит на месте, короче говоря домашнее судейство
+12
-2
+10
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Свежий
Беня выдал худший в команде +/-, -16! Фила хорошо его встретила 🔔
+1
-2
-1
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