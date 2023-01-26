Форвард «Сиксерс» в одном из эпизодов матча с «Нетс» (137:133) удачно отзащищался против защитника соперника .

Ньянг спровоцировал у Симмонса пробежку, а затем закричал ему в лицо. Бен оттолкнул оппонента, за что получил технический фол.

Параллельно зрители начали обидное скандирование в адрес бывшего игрока «Филадельфии».

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