Возвращение Энтони Дэвиса запланировано на завтрашний матч против «Сперс»
Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис вернется в состав команды в среду в матче против «Сан-Антонио», если не возникнет никаких проблем во время предматчевой разминки, сообщает ESPN.com.
Дэвис пропустил пять с половиной недели из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы и стрессовой реакции. Результат «Лейкерс» в отсутствие Дэвиса – 10-10.
Изначально врачи прогнозировали, что форвард пропустит 8-10 недель.
Согласно источникам, игровое время Дэвиса после возвращения будет ограничено 20-24 минутами.
Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит
Эй Ди будет играть с ограничениями: 20 - 24 минуты.
С возвращением и здоровья Дэвису. Всё-таки хочется Лейкерс в плей-офф увидеть. 2 года на рыбалке - это будет крах..