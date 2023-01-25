Тяжелый форвард « » вернется в состав команды в среду в матче против « », если не возникнет никаких проблем во время предматчевой разминки, сообщает ESPN.com.

Дэвис пропустил пять с половиной недели из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы и стрессовой реакции. Результат «Лейкерс» в отсутствие Дэвиса – 10-10.

Изначально врачи прогнозировали, что форвард пропустит 8-10 недель.

Согласно источникам, игровое время Дэвиса после возвращения будет ограничено 20-24 минутами.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит