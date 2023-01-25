Возвращение Энтони Дэвиса запланировано на завтрашний матч против «Сперс»

Теги травмы Лейкерс Сан-Антонио НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис вернется в состав команды в среду в матче против «Сан-Антонио», если не возникнет никаких проблем во время предматчевой разминки, сообщает ESPN.com.

Дэвис пропустил пять с половиной недели из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы и стрессовой реакции. Результат «Лейкерс» в отсутствие Дэвиса – 10-10.

Изначально врачи прогнозировали, что форвард пропустит 8-10 недель.

Согласно источникам, игровое время Дэвиса после возвращения будет ограничено 20-24 минутами.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rodbert
Лишь бы не форсировали возвращение. В случае с ним лучше перестраховаться и не торопиться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Que miras, bobo?
Ответ Иван Кужилин
Всего лишь самая популярная команда НБА с самым популярным игроком в составе
Спасибо , мужик, что так ответил за меня 👍🏾 это достойно лойса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KobeBryant88
Всем Лейкерам спасибо за хорошие слова. Завтра жду победы!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
egro92
Ответ Алексей Иванов
Там и помимо ЭД, есть игроки, которые точно усилят комаду в остатке сезона. Леня Уокер, Остин Риверс. Если вот это весь пазл сложить, где лазарет у ЛАЛ по итогу останется пустым до конца сезона, это команда спокойно топ 4 в регулярке возьмет.
Остин Ривз, Риверс в Миннесоте сейчас, вроде бы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
Окончательное решение будет принято после разминки перед матчем.
Эй Ди будет играть с ограничениями: 20 - 24 минуты.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frog19
Ответ Алексей Иванов
Там и помимо ЭД, есть игроки, которые точно усилят комаду в остатке сезона. Леня Уокер, Остин Риверс. Если вот это весь пазл сложить, где лазарет у ЛАЛ по итогу останется пустым до конца сезона, это команда спокойно топ 4 в регулярке возьмет.
топ4 с конца
+6
-8
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
Ответ paganism
А что особенного в лейкерс, почему именно их хочется видеть в плейофф?
Леброн.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sasaicustoms
Ответ Rodbert
Хачимура тоже выйдет?
Да, завтра будет играть
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Галымжан Кулумбаев
Ответ problemzz9
да ничего особенного, подумаешь главная франшиза в истории лиги с самой большой фан базой и где играет лучший игрок лиги этого века, всего лишь то)
Ему не понять
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Иванов
Там и помимо ЭД, есть игроки, которые точно усилят комаду в остатке сезона. Леня Уокер, Остин Риверс. Если вот это весь пазл сложить, где лазарет у ЛАЛ по итогу останется пустым до конца сезона, это команда спокойно топ 4 в регулярке возьмет.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
problemzz9
Ответ paganism
А что особенного в лейкерс, почему именно их хочется видеть в плейофф?
да ничего особенного, подумаешь главная франшиза в истории лиги с самой большой фан базой и где играет лучший игрок лиги этого века, всего лишь то)
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Кужилин
Ответ paganism
А что особенного в лейкерс, почему именно их хочется видеть в плейофф?
Всего лишь самая популярная команда НБА с самым популярным игроком в составе
+42
-6
+36
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rodbert
Хачимура тоже выйдет?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Телохранитель Джеймса Уорти
Может и Хатимура созреет, это будет чертовски интересно!
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
paganism
Ответ Que miras, bobo?
Хорошая новость для фанатов баскетбола! С возвращением и здоровья Дэвису. Всё-таки хочется Лейкерс в плей-офф увидеть. 2 года на рыбалке - это будет крах..
А что особенного в лейкерс, почему именно их хочется видеть в плейофф?
+15
-13
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexLA
Скрестим пальцы) Пусть вернется и травмы обойдут его стороной.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Que miras, bobo?
Хорошая новость для фанатов баскетбола!
С возвращением и здоровья Дэвису. Всё-таки хочется Лейкерс в плей-офф увидеть. 2 года на рыбалке - это будет крах..
+25
-7
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lokomotiv__1992
Удачи .. ему она пригодится
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий