Энтони Дэвис начал встречу со «Сперс» на скамейке и сыграет с ограничением времени
Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис вернулся в состав команды в среду в матче против «Сан-Антонио» (113:104).
Игровое время Дэвиса на данном этапе будет ограничено 20-24 минутами. «Лейкерс» на данном этапе решили использовать Энтони в качестве игрока второй пятерки.
Дэвис пропустил пять с половиной недель из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы и стрессовой реакции. Результат «Лейкерс» в отсутствие звездного игрока – 10-10.
Проведя на площадке 26 минут, Энтони набрал 21 очко и 12 подборов.
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