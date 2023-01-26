Энтони Дэвис начал встречу со «Сперс» на скамейке и сыграет с ограничением времени

Тяжелый форвард « » вернулся в состав команды в среду в матче против « » (113:104).

Игровое время Дэвиса на данном этапе будет ограничено 20-24 минутами. «Лейкерс» на данном этапе решили использовать Энтони в качестве игрока второй пятерки.

Дэвис пропустил пять с половиной недель из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы и стрессовой реакции. Результат «Лейкерс» в отсутствие звездного игрока – 10-10.

Проведя на площадке 26 минут, Энтони набрал 21 очко и 12 подборов.

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