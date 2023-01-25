Бэм Адебайо набрал 30 очков и забросил победный мяч в матче против «Бостона»
Центровой «Майами» Бэм Адебайо стал автором победного мяча в домашнем матче против «Бостона» (98:95).
Игроки «Хит» совершили рывок 15-0 в четвертой четверти встречи.
За 20,4 секунды до конца Адебайо забросил в прыжке со средней дистанции и вывел свою команду вперед – 97:95. В ответной атаке «Селтикс» за 0,9 секунды до конца Тайлер Хирро перехватил передачу Джейсона Тейтума на Гранта Уильямса в угол, после чего «Селтикс» оставалось только сфолить.
Хэйвуд Хайсмит реализовал один штрафной и установил итоговый счет встречи – 98:95.
Адебайо стал самым результативным в составе победителей, набрав 30 очков (12 из 20 с игры), сделав 15 подборов, 1 передачу, 2 перехвата и 1 блок-шот. Джимми Батлер пропустил матч из-за мышечного напряжения в пояснице.
Лучшим в составе «Бостона» стал Тейтум – 31 очко, 14 подборов, 7 передач и 7 потерь.
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