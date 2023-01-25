Бэм Адебайо набрал 30 очков и забросил победный мяч в матче против «Бостона»

Центровой « » стал автором победного мяча в домашнем матче против «Бостона» (98:95).

Игроки «Хит» совершили рывок 15-0 в четвертой четверти встречи.

За 20,4 секунды до конца Адебайо забросил в прыжке со средней дистанции и вывел свою команду вперед – 97:95. В ответной атаке «Селтикс» за 0,9 секунды до конца перехватил передачу на Гранта Уильямса в угол, после чего «Селтикс» оставалось только сфолить.

Хэйвуд Хайсмит реализовал один штрафной и установил итоговый счет встречи – 98:95.

Адебайо стал самым результативным в составе победителей, набрав 30 очков (12 из 20 с игры), сделав 15 подборов, 1 передачу, 2 перехвата и 1 блок-шот. Джимми Батлер пропустил матч из-за мышечного напряжения в пояснице.

Лучшим в составе « » стал Тейтум – 31 очко, 14 подборов, 7 передач и 7 потерь.

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта