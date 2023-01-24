« » в понедельник официально провели обмен с «Уизардс», в результате которого состав команды пополнил форвард .

По информации инсайдера The Athletic Йована Бухи, «озерники» видят в Хатимуре игрока стартовой пятерки.

«Непоятно, будет ли Хатимура выходить в старте с первого матча, но ожидания таковы, что он станет игроком основы вместе с и , когда определится ротация», – написал Буха.

Хатимура был выбран под общим 9-м номером на драфте 2019 года. В нынешнем сезоне японец набирает 13,0 очка, 4,3 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

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