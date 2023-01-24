«Лейкерс» видят в Руи Хатимуре игрока стартовой пятерки
«Лейкерс» в понедельник официально провели обмен с «Уизардс», в результате которого состав команды пополнил форвард Руи Хатимура.
По информации инсайдера The Athletic Йована Бухи, «озерники» видят в Хатимуре игрока стартовой пятерки.
«Непоятно, будет ли Хатимура выходить в старте с первого матча, но ожидания таковы, что он станет игроком основы вместе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом, когда определится ротация», – написал Буха.
Хатимура был выбран под общим 9-м номером на драфте НБА 2019 года. В нынешнем сезоне японец набирает 13,0 очка, 4,3 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.
В старшей школе в Кевоне Луни видели нового Дюрэнта. Помешали травмы и отсутствие эго
1. Прямая замена Леброна во многих ситуациях. Чтобы король не так уставал как сейчас.
2. Место в старте когда нет Дэвиса, и есть Брайант
3. Место во втором юните вместе со старым новым партнером Рассом, которого Руи безусловно уважает и доверяет.
4. Место рядом с Леброном в смолл-боле.
5. Он может вытеснить Расса и Беверли в клатче
итд