«Лейкерс» видят в Руи Хатимуре игрока стартовой пятерки

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Руи Хатимура Баскетбол

«Лейкерс» в понедельник официально провели обмен с «Уизардс», в результате которого состав команды пополнил форвард Руи Хатимура.

По информации инсайдера The Athletic Йована Бухи, «озерники» видят в Хатимуре игрока стартовой пятерки.

«Непоятно, будет ли Хатимура выходить в старте с первого матча, но ожидания таковы, что он станет игроком основы вместе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом, когда определится ротация», – написал Буха.

Хатимура был выбран под общим 9-м номером на драфте НБА 2019 года. В нынешнем сезоне японец набирает 13,0 очка, 4,3 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

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20 комментариев

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Вадим Ермаков
Команды с быстрым темпом пятёрку из девиса, деда, хачимуры, Шредера и уокера разорвут, но зато щит будут брать, и тимы по типу Далласа будут выносить
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-2
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Адилет Сапаров
Ответ Daishi
Гобариты - это единица измерения в Гоберах? Ну и сколько Гоберов в Хатимуре?))
Хорош)
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Александр Данилов
Ответ TurboMen
Ему знаком Вэстбрук, вот пусть и играют вместе, а Брайнт на старт наработал, дайте ему шанс.
Так Брайант-центр. И да, они с Брайаном так-то тоже друзья по Вашингтону😂
+1
0
+1
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Dedete
С появлением Хатимуры у ЛАЛ появилась столь необходимая вариативность:
1. Прямая замена Леброна во многих ситуациях. Чтобы король не так уставал как сейчас.
2. Место в старте когда нет Дэвиса, и есть Брайант
3. Место во втором юните вместе со старым новым партнером Рассом, которого Руи безусловно уважает и доверяет.
4. Место рядом с Леброном в смолл-боле.
5. Он может вытеснить Расса и Беверли в клатче
итд
+7
0
+7
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The One
Леброн Уокер Хатимура Дэвис Брайант?
+3
-1
+2
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счастливый Феликс
Ответ Daishi
Гобариты - это единица измерения в Гоберах? Ну и сколько Гоберов в Хатимуре?))
Примерно 3/4 гобарита
+7
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+7
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Mr.BadGuy
Надеюсь Лейкерс видят то, чего не вижу я
+2
-1
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Vagant
Ответ armageddon123456
Нужен команде еще винг. Все таки ПГ/СГ очень много набрали, а полноценных 3-4 вингов почти нет, кроме Деда и собсно Хатимуры
Нужен снайпер. На какой позиции уже не суть.
+4
0
+4
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armageddon123456
Нужен команде еще винг. Все таки ПГ/СГ очень много набрали, а полноценных 3-4 вингов почти нет, кроме Деда и собсно Хатимуры
0
0
0
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DeX
Руи хорош и конечно поможет, только он хрусталь почище Дэвиса
+2
-2
0
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TurboMen
Ему знаком Вэстбрук, вот пусть и играют вместе, а Брайнт на старт наработал, дайте ему шанс.
+20
-1
+19
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Daishi
Ответ Lokomotiv__1992
Мечта Леброна сбудется и они полноценно будет два больших в старте ) ещё два на скамье и ему спокойно можно будет играть на своей позиции Лф.. и команда с Дэвисом и Хатимурой прибавит норм так в гобаритах. Но вот жаль что минуты у того же Габриеля уменьшается он так очень неплох ,зато будет выбор хороший игроков )
Гобариты - это единица измерения в Гоберах? Ну и сколько Гоберов в Хатимуре?))
+27
-2
+25
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Cubs-V
Ответ Rodbert
Как у него с трехой?
34% на 3 попытки.
+1
0
+1
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Vagant
Ответ Rodbert
Как у него с трехой?
В прошлом году была 44,7. в этом упала. В первую очередь потому, что он зависимый игрок. Но кэтч энд шут броски за 40%
+12
0
+12
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Rodbert
Как у него с трехой?
0
0
0
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Lokomotiv__1992
Мечта Леброна сбудется и они полноценно будет два больших в старте ) ещё два на скамье и ему спокойно можно будет играть на своей позиции Лф.. и команда с Дэвисом и Хатимурой прибавит норм так в гобаритах. Но вот жаль что минуты у того же Габриеля уменьшается он так очень неплох ,зато будет выбор хороший игроков )
+14
0
+14
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Артём Альбрехт
Если Хатимура в старт, то Дэвису придётся на центре играть большие минуты. Он это не очень любит.
+6
0
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Swhat
Уже легенда
+6
0
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Vagant
Дай Бог, нашему теляти всех волков, мишек, оленей и т.д. забодать.
+4
-1
+3
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За Валенсию с 1999
Вместо монобровного
+3
-3
0
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