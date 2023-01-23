Леброн Джеймс: «Когда Дэвис вернется в состав, тогда и буду радоваться»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

По словам лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, он старается спокойно относиться к сообщениям о том, что его звездный одноклубник Энтони Дэвис все ближе к возвращению в строй после травмы.

«Не хочу чрезмерно радоваться. Пусть Энтони уделит восстановлению столько времени, сколько ему нужно, а когда он будет в порядке и почувствует, что готов надеть форму, вот тогда я и буду радоваться», – заявил Джеймс.

Дэвис в минувшие выходные принял участие в двусторонней игре с контактом и «выглядел феноменально».

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

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20 комментариев

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Dmitry Trepov
Ответ Tolball
А Джордан играл в эпоху Дрим Тим-1 и посмотрите сколько игроков его покаления в ТОП-75,насчет праймового Хакима,то Джордан только полтора сезона пропустил,так кто виноват,что они не встретились в финале?
Никто не виноват, просто так сложилось и теперь это история
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Vagant
Ответ Dedete
Беречь его надо, не больше 25 минут
Меньше задействовать его как центра в регулярке.
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Tolball
Ответ Dmitry Trepov
именно, Леброн игарал в эпоху вдух суперкоманд, что ему надо было всю жизнь в Кливленде сидеть и ждать чего? Джордан прошел Детройт только когда сломался Томас, а так все время отлетал, и в финале ни разу не сыграл с праймовым Хакимом
А Джордан играл в эпоху Дрим Тим-1 и посмотрите сколько игроков его покаления в ТОП-75,насчет праймового Хакима,то Джордан только полтора сезона пропустил,так кто виноват,что они не встретились в финале?
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Dmitry Trepov
Ответ Dmitry Trepov
именно, Леброн игарал в эпоху вдух суперкоманд, что ему надо было всю жизнь в Кливленде сидеть и ждать чего? Джордан прошел Детройт только когда сломался Томас, а так все время отлетал, и в финале ни разу не сыграл с праймовым Хакимом
еще всмпомним зп Пиппена в Чикаго
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Dmitry Trepov
Ответ Tolball
Чокеры Джаз это топ-3 в истории по набранным очкам и топ-1 по передачам?
именно, Леброн игарал в эпоху вдух суперкоманд, что ему надо было всю жизнь в Кливленде сидеть и ждать чего? Джордан прошел Детройт только когда сломался Томас, а так все время отлетал, и в финале ни разу не сыграл с праймовым Хакимом
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Dedete
Ответ TurboMen
По теории вероятности уже должно хотя бы на пол сезона хватить!
Беречь его надо, не больше 25 минут
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Tolball
Ответ Мурзин Ринат
Он взял гайки в тремя разными командами и в разные эпохи баскетбола, и с суперкомандами играл в финалах, а не играл в слабые 90-ые когда его главные соперники возившие его в 80-ые ушли на пенсию)) играя против Клайдов, Баркли и чокеров Джаз
Чокеры Джаз это топ-3 в истории по набранным очкам и топ-1 по передачам?
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Tolball
Ответ Мурзин Ринат
Вы видели зарплату Майкла в последние годы??) да он не бегал по командам, он сам играл в суперкоманде, и помните всегда одну вещь, Майкл не хотел играть в Чикаго без Скотти и Суперсостава, поэтому струсил и типа завершил карьеру в 98, ну ну, да он велик, но он тоже играл в тепличных условиях
Я написал про ЗП до возвращения,а суперкоманду Чикаго создали с годами не обьединяя суперзвезд,напомню Майкл стал чемпионом лишь на седьмой год в лиге.А про струсил и 98год вообще не понял,там по моему просто возникла ситуация,когда пора было расходиться и руководство ничего не сделало что бы сохранить команду,но по сегодняшним временам он тогда спокойно мог перейти в Никс или Лейкерс и продолжить собирать перстни,просто повторюсь у каждого свой путь и не надо плакать какая тяжелая судьба у Леброна.
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Мурзин Ринат
Ответ Nightblackwolf
Это как струсивал Леброн, сбегая с команд?
Он взял гайки в тремя разными командами и в разные эпохи баскетбола, и с суперкомандами играл в финалах, а не играл в слабые 90-ые когда его главные соперники возившие его в 80-ые ушли на пенсию)) играя против Клайдов, Баркли и чокеров Джаз
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Nightblackwolf
Ответ Мурзин Ринат
Вы видели зарплату Майкла в последние годы??) да он не бегал по командам, он сам играл в суперкоманде, и помните всегда одну вещь, Майкл не хотел играть в Чикаго без Скотти и Суперсостава, поэтому струсил и типа завершил карьеру в 98, ну ну, да он велик, но он тоже играл в тепличных условиях
Это как струсивал Леброн, сбегая с команд?
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Nightblackwolf
Ответ blooooomka
Вообще мне жаль Леброна. То он ждет почти всю карьеру в ЛА здорового Дэвиса(год чемпионства не в счет), то играет с дуриком шалфейным Кайри( поочередно он с Лавом ломались), то Дже Ар укурок косяит когда Леброн против супермощных ГСВ фигачит более 50 очей, блин взять Джордана у него все были в прайме без травм, взять кобе там монтруозный шак(реально Леброну не везет на травмы одноклубников), а годы то идут. Как по мне к Леброну только одна предьява по карьере - они должны были убивать Далас, это единственная претензия по финалам к нему
Он и с САС должен был отлетать так то, Аллен спас! Так еще сам почти без травм все годы, Коби Ахилл, Дюрант Ахилл. Так что кому еще повезло..
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Мурзин Ринат
Ответ Tolball
Джордан сидел в одной команде,до возвращения получал как для его статуса смешные деньги,ни сам не бегал по командам обьединяясь с суперзвездами,ни в Чикаго никого не заманивал.Я не пишу что Леброн как то неправильно поступал,просто у каждого свой путь и нечего пенять.
Вы видели зарплату Майкла в последние годы??) да он не бегал по командам, он сам играл в суперкоманде, и помните всегда одну вещь, Майкл не хотел играть в Чикаго без Скотти и Суперсостава, поэтому струсил и типа завершил карьеру в 98, ну ну, да он велик, но он тоже играл в тепличных условиях
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Tolball
Ответ blooooomka
Вообще мне жаль Леброна. То он ждет почти всю карьеру в ЛА здорового Дэвиса(год чемпионства не в счет), то играет с дуриком шалфейным Кайри( поочередно он с Лавом ломались), то Дже Ар укурок косяит когда Леброн против супермощных ГСВ фигачит более 50 очей, блин взять Джордана у него все были в прайме без травм, взять кобе там монтруозный шак(реально Леброну не везет на травмы одноклубников), а годы то идут. Как по мне к Леброну только одна предьява по карьере - они должны были убивать Далас, это единственная претензия по финалам к нему
Джордан сидел в одной команде,до возвращения получал как для его статуса смешные деньги,ни сам не бегал по командам обьединяясь с суперзвездами,ни в Чикаго никого не заманивал.Я не пишу что Леброн как то неправильно поступал,просто у каждого свой путь и нечего пенять.
+5
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-4
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blooooomka
Ответ blooooomka
Вообще мне жаль Леброна. То он ждет почти всю карьеру в ЛА здорового Дэвиса(год чемпионства не в счет), то играет с дуриком шалфейным Кайри( поочередно он с Лавом ломались), то Дже Ар укурок косяит когда Леброн против супермощных ГСВ фигачит более 50 очей, блин взять Джордана у него все были в прайме без травм, взять кобе там монтруозный шак(реально Леброну не везет на травмы одноклубников), а годы то идут. Как по мне к Леброну только одна предьява по карьере - они должны были убивать Далас, это единственная претензия по финалам к нему
Ах и второй ньюанс зачем он повлиял на приобретении черепахи(значит 2 момента финал с Даласом и Черепаха)
+1
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blooooomka
Вообще мне жаль Леброна. То он ждет почти всю карьеру в ЛА здорового Дэвиса(год чемпионства не в счет), то играет с дуриком шалфейным Кайри( поочередно он с Лавом ломались), то Дже Ар укурок косяит когда Леброн против супермощных ГСВ фигачит более 50 очей, блин взять Джордана у него все были в прайме без травм, взять кобе там монтруозный шак(реально Леброну не везет на травмы одноклубников), а годы то идут. Как по мне к Леброну только одна предьява по карьере - они должны были убивать Далас, это единственная претензия по финалам к нему
+30
-8
+22
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Оскар Муравьев
А потом снова травмируется
+3
-3
0
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TurboMen
По теории вероятности уже должно хотя бы на пол сезона хватить!
+8
0
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Budabuda
Сломается через 4 месяца. Скриньте.
+2
-5
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Vagant
Ти Би в первых 14и играх, где в основном выходил со скамьи.= 0 дабл-даблов.
Следующие 19 игр. когда он выходил в старте - 9 дабл-даблов.
+12
-2
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За Валенсию с 1999
Монобровный как обычно сыграет пару игр и слетит в лазарет на пару лет. Знатно доит лалку
+1
-6
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