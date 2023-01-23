Леброн Джеймс: «Когда Дэвис вернется в состав, тогда и буду радоваться»

По словам лидера « » , он старается спокойно относиться к сообщениям о том, что его звездный одноклубник все ближе к возвращению в строй после травмы.

«Не хочу чрезмерно радоваться. Пусть Энтони уделит восстановлению столько времени, сколько ему нужно, а когда он будет в порядке и почувствует, что готов надеть форму, вот тогда я и буду радоваться», – заявил Джеймс.

Дэвис в минувшие выходные принял участие в двусторонней игре с контактом и «выглядел феноменально».

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА