Леброн Джеймс: «Когда Дэвис вернется в состав, тогда и буду радоваться»
По словам лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, он старается спокойно относиться к сообщениям о том, что его звездный одноклубник Энтони Дэвис все ближе к возвращению в строй после травмы.
«Не хочу чрезмерно радоваться. Пусть Энтони уделит восстановлению столько времени, сколько ему нужно, а когда он будет в порядке и почувствует, что готов надеть форму, вот тогда я и буду радоваться», – заявил Джеймс.
Дэвис в минувшие выходные принял участие в двусторонней игре с контактом и «выглядел феноменально».
Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА
Следующие 19 игр. когда он выходил в старте - 9 дабл-даблов.