Пэт Райли: «Леброн продолжает играть только из-за титулов»
Президент «Майами» Пэт Райли считает, звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не заканчивает карьеру только потому, что хочет бороться за титулы.
«Это именно тот этап карьеры, на котором находится Леброн. Не буду комментировать его слова в СМИ, но он продолжает играть только из-за титулов. Обновить рекорд НБА по количеству очков за карьеру будет для него важным достижением, и скоро это произойдет, но он хочет выигрывать титулы. Именно это движет им.
Если он продолжит играть на своем уровне, а его команда станет лучше с возвращением Энтони Дэвиса, у них будет шанс. Я действительно в это верю. Думаю, он тоже в это верит», – заявил Райли.
Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»
Самые последние единалы никогда не имеют 0+0. Иногда приходится отдавать мяч. А вот не подбирать после своих же промахов на чудом щите, чтобы потом попробовать забить - верх идиотизма для единала, как и эти два нолика.
Добавлю. И, когда, например, команда проседает (играя ещё и вчетвером, без него, в защите). Или когда он играет против скамеек...и т.д.
А кроме ’ статистики ’ сам баскетбол есть?
Это же очевидно.
Но 10 игр достаточно большой отрезок. Для того, чтобы взять титул, надо выиграть 16 матчей.