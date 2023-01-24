Пэт Райли: «Леброн продолжает играть только из-за титулов»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Майами Пэт Райли НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Президент «Майами» Пэт Райли считает, звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не заканчивает карьеру только потому, что хочет бороться за титулы.

«Это именно тот этап карьеры, на котором находится Леброн. Не буду комментировать его слова в СМИ, но он продолжает играть только из-за титулов. Обновить рекорд НБА по количеству очков за карьеру будет для него важным достижением, и скоро это произойдет, но он хочет выигрывать титулы. Именно это движет им.

Если он продолжит играть на своем уровне, а его команда станет лучше с возвращением Энтони Дэвиса, у них будет шанс. Я действительно в это верю. Думаю, он тоже в это верит», – заявил Райли.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

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39 комментариев

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Zomourning33
Ответ xamer 9
Поэтому у него стата по сезону 30/8/7? А не 40/0/0? Поэтому он в прошлом сезоне играл почти на всех позициях, когда это было нужно? Поэтому он мотивирует себя твитами, правда потом их удаляет? Он может и старый по игроцким меркам, может уже не так хорош, как в праймовые сезоны в Кливленде, но ему все также не все равно на командный результат.
0+0? Серьёзно?

Самые последние единалы никогда не имеют 0+0. Иногда приходится отдавать мяч. А вот не подбирать после своих же промахов на чудом щите, чтобы потом попробовать забить - верх идиотизма для единала, как и эти два нолика.
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Vagant
Ответ Reader7
Все так, но есть ещё один нюанс, отчасти поясняющий стату Леброна последних 10-ти матчей: полноценный отдых с апреля в последние два года. Соответственно, у Джеймса больше сил на сезон остаётся. Ведь сложно набирать столько, сколько вы привели, из года в год играя до середины июня
Уже 11 матчей.- 36,1 PPG
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Reader7
Ответ Vagant
В ПО Брон выглядит намного круче. в том числе и по стате. чем в регулярке.
Все так, но есть ещё один нюанс, отчасти поясняющий стату Леброна последних 10-ти матчей: полноценный отдых с апреля в последние два года. Соответственно, у Джеймса больше сил на сезон остаётся. Ведь сложно набирать столько, сколько вы привели, из года в год играя до середины июня
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realmaxx
Ответ Vagant
Первые 10 игр Леброна после днюх. 38 лет : 35.1 Pts, 9.6 Reb, 7.9 Ast 37 лет: 31.0 Pts, 8.5 Reb, 5.5 Ast 36 лет: 24.6 Pts, 8.3 Reb, 8.2 Ast 35 лет: 25.2 Pts, 7.9 Reb, 10.7 Ast 34 года: 26.0 Pts, 9.8 Reb, 10.4 Ast 33 года: 23.4 Pts, 6.6 Reb, 6.5 Ast 32 года: 25.9 Pts, 7.4 Reb, 7.3 Ast 31 года: 23.4 Pts, 6.6 Reb, 6.0 Ast Где тут прайм?
Прост он по молодости бухал на днюху и играл с похмелья. Сейчас поумнел и не пьёт))
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Я из Ленинграда
Ответ Vagant
Притягивайте. Брон единственный игрок. который в возрасте старше 30 лет за 10 игр смог набрать 350+очков, 75+ подборов, 75+ ассистов.
А сколько потерь,?
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Чубака из половины Шака
Раньше у преступников в этом городе были хоть какие-то принципы, честь, уважение. А ты, во что веришь ты, а? Во что ты веришь? (с)
+2
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Vagant
Ответ Reader7
Вряд ли стоит напоминать вам, что 10 игр регулярки и 16 побед в ПО - это совершенно разные вещи. Даже странно за такую экстраполяцию. Тем более выиграть 16 подряд не получится, даже набирая такую стату
В ПО Брон выглядит намного круче. в том числе и по стате. чем в регулярке.
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+3
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Reader7
Ответ Vagant
Ну это я так для затравки. 😂 И я не утверждал, а спрашивал. Но 10 игр достаточно большой отрезок. Для того, чтобы взять титул, надо выиграть 16 матчей.
Вряд ли стоит напоминать вам, что 10 игр регулярки и 16 побед в ПО - это совершенно разные вещи. Даже странно за такую экстраполяцию. Тем более выиграть 16 подряд не получится, даже набирая такую стату
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нелюбитель футбола
Карри лучше Леброна... Интересней и интеллектуальней... А про Джордана вообще молчу... Он недосягаем...
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-6
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blooooomka
Ответ Tim Timson
Леброн статодрот?)
Уважаемый , был бы он статодротом, у него был б 300 триплов не меньше, как по мне статодрот это Черепаха, Дончич...
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...Quo Vadis...
Ответ xamer 9
Поэтому у него стата по сезону 30/8/7? А не 40/0/0? Поэтому он в прошлом сезоне играл почти на всех позициях, когда это было нужно? Поэтому он мотивирует себя твитами, правда потом их удаляет? Он может и старый по игроцким меркам, может уже не так хорош, как в праймовые сезоны в Кливленде, но ему все также не все равно на командный результат.
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...Quo Vadis...
Ответ Vagant
Обычно набор статистики идет за счет падения другой. Например игрок перестает делиться с мячом с партнерам - не давать передачи, а бросать самому. Ну и использовать гарбадж тайм - когда лидера держат на площадке. когда игра уже решена (пусть пробьет полтинник. соберет трипл и т.д.). Леброн не играет в мусорное время.
Играет. Просто в этом сезоне бережётся (пропуская важные матчи, к тому же).

Добавлю. И, когда, например, команда проседает (играя ещё и вчетвером, без него, в защите). Или когда он играет против скамеек...и т.д.

А кроме ’ статистики ’ сам баскетбол есть?
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-6
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...Quo Vadis...
Ответ Марсель Объелся
так можно хоть что притянуть
Он это и пытается сделать.
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...Quo Vadis...
Ответ Vagant
Первые 10 игр Леброна после днюх. 38 лет : 35.1 Pts, 9.6 Reb, 7.9 Ast 37 лет: 31.0 Pts, 8.5 Reb, 5.5 Ast 36 лет: 24.6 Pts, 8.3 Reb, 8.2 Ast 35 лет: 25.2 Pts, 7.9 Reb, 10.7 Ast 34 года: 26.0 Pts, 9.8 Reb, 10.4 Ast 33 года: 23.4 Pts, 6.6 Reb, 6.5 Ast 32 года: 25.9 Pts, 7.4 Reb, 7.3 Ast 31 года: 23.4 Pts, 6.6 Reb, 6.0 Ast Где тут прайм?
Там, где он защищался и команда что то показывала.

Это же очевидно.
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...Quo Vadis...
Ответ Оскар Муравьев
Титулы брону уже не видать играет на стату тупо
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...Quo Vadis...
Надеюсь, Пэт просто хочет Леброна мотивировать. Типа: я в тебя верю.
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...Quo Vadis...
Ну да, ну да.
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FEF2
Давай, Пэт, тащи этого кита на следующий сезон и последнюю гастроль устроите
0
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Vagant
Ответ xamer 9
Окей, круто, что вам это приносит удовольствие.
Да и времени не так много. Статсайты работают, поисковики есть. Тут главное - вопрос правильно задать.
0
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xamer 9
Ответ Vagant
Я так развлекаюсь, так что для меня не впустую. Маленькое такое хобби.
Окей, круто, что вам это приносит удовольствие.
0
-3
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Оскар Муравьев
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+2
-12
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Drinkinss
да какие уже титулы - лал уже сейчас в руинах, а после его ухода так и подавно. играет чтоб карима по очкам обойти - это ж самоочевидно.
0
-7
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Vagant
Ответ Марсель Объелся
Да понятно, но блин как можно считать, что 38 лет это его прайм
Ну это я так для затравки. 😂 И я не утверждал, а спрашивал.
Но 10 игр достаточно большой отрезок. Для того, чтобы взять титул, надо выиграть 16 матчей.
+9
0
+9
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Sekor
Думаю не только. Пока он играет, он востребован везде, не только на паркете. А это огромные деньги.
+2
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Марсель Объелся
Ответ Vagant
Притягивайте. Брон единственный игрок. который в возрасте старше 30 лет за 10 игр смог набрать 350+очков, 75+ подборов, 75+ ассистов.
Да понятно, но блин как можно считать, что 38 лет это его прайм
+1
0
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