Президент « » считает, звездный форвард «Лейкерс» не заканчивает карьеру только потому, что хочет бороться за титулы.

«Это именно тот этап карьеры, на котором находится Леброн. Не буду комментировать его слова в СМИ, но он продолжает играть только из-за титулов. Обновить рекорд НБА по количеству очков за карьеру будет для него важным достижением, и скоро это произойдет, но он хочет выигрывать титулы. Именно это движет им.

Если он продолжит играть на своем уровне, а его команда станет лучше с возвращением , у них будет шанс. Я действительно в это верю. Думаю, он тоже в это верит», – заявил Райли.

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