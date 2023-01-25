Первый пик драфта НБА-2001 Кваме Браун заявил, что не расстраивается из-за того, как прошла его карьера.

«Думаю, это даже хорошо, что я стал бастом. Леброн не может делать того, что могу делать я. Фанаты хотят сфотографироваться с ним, где бы он ни был. Я был бастом, поэтому никто не хотел фото со мной», – заявил Браун.

Центровой выступал в НБА с 2001 по 2013 год. Его лучшие показатели за карьеру (сезон-03/04) составили 10,9 очка и 7,9 подбора.

«Никто не даст фол за легкое касание, чертов ты педик». Джордана обвиняли в том, что он уничтожил карьеру первого номера драфта, но, похоже, это выдумали журналисты