Кваме Браун: «Леброн не может делать того, что могу делать я. Фанаты хотят фото с ним, где бы он ни был»

Теги Леброн Джеймс Кваме Браун НБА драфт НБА Баскетбол

Первый пик драфта НБА-2001 Кваме Браун заявил, что не расстраивается из-за того, как прошла его карьера.

«Думаю, это даже хорошо, что я стал бастом. Леброн не может делать того, что могу делать я. Фанаты хотят сфотографироваться с ним, где бы он ни был. Я был бастом, поэтому никто не хотел фото со мной», – заявил Браун.

Центровой выступал в НБА с 2001 по 2013 год. Его лучшие показатели за карьеру (сезон-03/04) составили 10,9 очка и 7,9 подбора.

«Никто не даст фол за легкое касание, чертов ты педик». Джордана обвиняли в том, что он уничтожил карьеру первого номера драфта, но, похоже, это выдумали журналисты

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4 комментария

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Tumypu4
Да всё у него норм по его же словам) 12 лет в нба, 60 миллионов заработанных денег)
+10
0
+10
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Wero
Он о спокойной жизни в плане внимания толпы и это факт)
+11
-1
+10
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Идущий к реке
Сильное заявление
+7
0
+7
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msdchko
Ну да, бастом драфта стать тяжело, стать легендой проще.
+28
-1
+27
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