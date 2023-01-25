Кевин Дюрэнт: «Возможно, я снова пропущу Матч всех звезд и не сыграю против Леброна»

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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт выразил разочарования в связи с травмой колена, из-за которой не играет с 8 января и пропустит еще как минимум две недели.

«Это было скверно. Очередной сезон, когда я не могу сыграть против своих бывших одноклубников. Возможно, я снова пропущу Матч всех звезд и не сыграю против Леброна. С нетерпением жду этого. Вместо того, чтобы играть во всех этих матчах, я вынужден ждать. Но это тоже часть баскетбола», – сказал Дюрэнт.

В последний раз звездный баскетболист играл против Леброна Джеймса 25 декабря 2018 года. Следующая встреча «Лейкерс» и «Нетс» пройдет в понедельник, 30 января. Дюрэнт, скорее всего, не успеет востановиться к этому времени.

Также лидер «Бруклина» пропустил три последних Матча всех звезд (2020-2022) из-за травм. В нынешнем сезоне его участие в игре под вопросом.

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1 комментарий

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Вадим Дзахоев
Жалко Кевина. Очень многого добился, конечно, но часто травмируется. Надеюсь, все же сможет принять участие в МВЗ, ну или, в любом случае, подойдет в полной готовности к плей-офф
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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