Кевин Дюрэнт: «Возможно, я снова пропущу Матч всех звезд и не сыграю против Леброна»

Форвард «Бруклина» выразил разочарования в связи с травмой колена, из-за которой не играет с 8 января и пропустит еще как минимум две недели.

«Это было скверно. Очередной сезон, когда я не могу сыграть против своих бывших одноклубников. Возможно, я снова пропущу Матч всех звезд и не сыграю против Леброна. С нетерпением жду этого. Вместо того, чтобы играть во всех этих матчах, я вынужден ждать. Но это тоже часть баскетбола», – сказал Дюрэнт.

В последний раз звездный баскетболист играл против Леброна Джеймса 25 декабря 2018 года. Следующая встреча «Лейкерс» и «Нетс» пройдет в понедельник, 30 января. Дюрэнт, скорее всего, не успеет востановиться к этому времени.

Также лидер « » пропустил три последних всех звезд (2020-2022) из-за травм. В нынешнем сезоне его участие в игре под вопросом.

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