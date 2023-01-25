был приглашен на McDonald’s All-American Game – школьный Матч всех звезд в США.

Бронни вошел в список из 24 лучших школьников-баскетболистов (по 12 от Запада и Востока), которые примут участие в престижной выставочной игре. Матч состоится 28 марта в Хьюстоне.

Джеймс-старший сыграл на McDonald’s All-American 20 лет назад, в 2003 году, и был признан MVP матча.

Бронни сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году. Он входит в топ-10 защитников своего возраста и, как ожидается, должен быть выбран в конце первого раунда драфта.

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