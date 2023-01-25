Бронни Джеймс примет участие в McDonald’s All-American Game

Теги Леброн Джеймс НБА драфт НБА Леброн Джеймс-младший Баскетбол

Леброн Джеймс-младший был приглашен на McDonald’s All-American Game – школьный Матч всех звезд в США.

Бронни вошел в список из 24 лучших школьников-баскетболистов (по 12 от Запада и Востока), которые примут участие в престижной выставочной игре. Матч состоится 28 марта в Хьюстоне.

Джеймс-старший сыграл на McDonald’s All-American 20 лет назад, в 2003 году, и был признан MVP матча.

Бронни сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году. Он входит в топ-10 защитников своего возраста и, как ожидается, должен быть выбран в конце первого раунда драфта.

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6 комментариев

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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ Rotick
Отбегает сезон с батей, сделает шоу, еще год-два помучается, отбегает год с братом и можно уходить в агенты или бизнес свой откроет….
У него уже состояние под 10 млн $, так что бизнес (преимущественно соц. сети кончено), он уже можно сказать ведёт.
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Rotick
Ответ MrFrost
Мда... вошел в список из 24 лучших школьников-баскетболистов не входя ни в одном из рейтингов туда и это несмотря на пиар. Я может чего и не понимаю, но по Бронни невооруженным глазом прослеживается довольно посредственный баскетболист и никакой пиар тут не поможет.
Отбегает сезон с батей, сделает шоу, еще год-два помучается, отбегает год с братом и можно уходить в агенты или бизнес свой откроет….
+13
-1
+12
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Tumypu4
Ответ MrFrost
Мда... вошел в список из 24 лучших школьников-баскетболистов не входя ни в одном из рейтингов туда и это несмотря на пиар. Я может чего и не понимаю, но по Бронни невооруженным глазом прослеживается довольно посредственный баскетболист и никакой пиар тут не поможет.
Пиар помогает, а может даже мешает и давит. Прогресс у Брони определено есть. Даже если особо не вглядываться, то очевидно что физика, бросок и видение площадки на очень высоком уровне для школьника, но пока да, в самую верхушку элиты он не входит, но потенциал расти дальше есть, крутая физика в этом поможет.
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Tumypu4
Ещё сын Стояковича будет играть, Андрей
+11
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MrFrost
Мда... вошел в список из 24 лучших школьников-баскетболистов не входя ни в одном из рейтингов туда и это несмотря на пиар. Я может чего и не понимаю, но по Бронни невооруженным глазом прослеживается довольно посредственный баскетболист и никакой пиар тут не поможет.
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dato akhaladze
Вот и посмотрим на него на фоне почти всех топ школьников.
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