Капитаны команд Матча всех звезд НБА выберут составы в прямом эфире перед игрой

Теги Леброн Джеймс НБА Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Яннис Адетокумбо Баскетбол

Капитаны предстоящего Матча всех звезд НБА-2023 выберут составы команд в прямом эфире незадолго до начала игры в Солт-Лейк-Сити.

Матч всех звезд состоится 19 февраля. Никто не узнает составы команд до начала встречи, даже сами игроки. НБА и профсоюз игроков объявили об изменении формата во вторник вечером.

НБА в шестой раз использует формат, в котором капитаны выбирают составы своих команд, но в первых пяти случаях составы выбирались за несколько дней до матча.

Капитаны и игроки стартовых пятерок будут объявлены в четверг.

Игрок, получивший наибольшее количество голосов в своей конференции, получает право стать капитаном. Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс, судя по промежуточным итогам голосования, в шестой раз подряд станет капитаном Матча всех звезд. Лидером по голосам на Востоке, по последним данным, является Яннис Адетокумбо («Милуоки»), который обошел Кевина Дюрэнта («Бруклин»).

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Согрин
Ответ Kolch
И капитан второй команды мучительно выбирает из двух оставшихся: «толстого или медленного?»
Главное, чтобы в конце матча физрук мячик не забрал в подсобку. Чтобы после свистка ещё можно было покидать, пока остальные переодеваются
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fred Lemuer
Ответ Azat LA
Мне больше запомнилось, как ЛеБрон и Дюрант "выбирали" Хардена :))
Вечный вопрос: то хуже Харден или Юта)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ Константин Согрин
Надо прямо на поляне выбирать команды. А потом ещё кидать треху на мяч. Ну и естественно на бу-це-фа скинуться - кто без маек играет
Команде, где будет играть Йокич, надо автоматически разрешить играть в майках, зачем публику в Солт Лэйк Сити шокировать.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kolch
Ответ Константин Согрин
Надо прямо на поляне выбирать команды. А потом ещё кидать треху на мяч. Ну и естественно на бу-це-фа скинуться - кто без маек играет
И капитан второй команды мучительно выбирает из двух оставшихся: «толстого или медленного?»
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Azat LA
Ответ Fred Lemuer
Опять игроков из Юты будут выбирать последними? =)
Мне больше запомнилось, как ЛеБрон и Дюрант "выбирали" Хардена :))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fred Lemuer
Опять игроков из Юты будут выбирать последними? =)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LBJ236
Подыгрывают интерес, вроде логично
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Согрин
Надо прямо на поляне выбирать команды. А потом ещё кидать треху на мяч. Ну и естественно на бу-це-фа скинуться - кто без маек играет
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Трошкин
ухх жара
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Totoshka Melkomukov
звучит интересно
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий