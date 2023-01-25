Капитаны команд Матча всех звезд НБА выберут составы в прямом эфире перед игрой
Капитаны предстоящего Матча всех звезд НБА-2023 выберут составы команд в прямом эфире незадолго до начала игры в Солт-Лейк-Сити.
Матч всех звезд состоится 19 февраля. Никто не узнает составы команд до начала встречи, даже сами игроки. НБА и профсоюз игроков объявили об изменении формата во вторник вечером.
НБА в шестой раз использует формат, в котором капитаны выбирают составы своих команд, но в первых пяти случаях составы выбирались за несколько дней до матча.
Капитаны и игроки стартовых пятерок будут объявлены в четверг.
Игрок, получивший наибольшее количество голосов в своей конференции, получает право стать капитаном. Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс, судя по промежуточным итогам голосования, в шестой раз подряд станет капитаном Матча всех звезд. Лидером по голосам на Востоке, по последним данным, является Яннис Адетокумбо («Милуоки»), который обошел Кевина Дюрэнта («Бруклин»).
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