Форвард « » Кевин Дюрэнт успешно восстанавливается после растяжения внутренней боковой связки правого колена.

Клуб сообщил, что звездный баскетболист получил разрешение врачей возобновить тренировки на этой неделе. Следующее обследование состоится через две недели.

Дюрэнт не играет с 8 января. По информации инсайдера НБА Шэмса Чарании, форвард рассчитывает вернуться в строй перед всех звезд (19 февраля) и принять участие в данном событии.

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