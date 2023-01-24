Кевин Дюрэнт получил разрешение на тренировки, пропустит еще минимум 2 недели
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт успешно восстанавливается после растяжения внутренней боковой связки правого колена.
Клуб сообщил, что звездный баскетболист получил разрешение врачей возобновить тренировки на этой неделе. Следующее обследование состоится через две недели.
Дюрэнт не играет с 8 января. По информации инсайдера НБА Шэмса Чарании, форвард рассчитывает вернуться в строй перед Матчем всех звезд (19 февраля) и принять участие в данном событии.
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На самом деле до сих пор рассматриваю эту возможность для команды с позитивом. Понять на что вы способны без своего определяющего игрока на обеих сторонах площадки, это очень хорошо.
После исторического перфоманса в серии с Бакс 2 года назад и провала на следующий год с Бостоном ему есть, что доказывать и показывать. Сейчас у Дюрэнта есть отличная команда, с которой можно ковать величие этой весной. Ну, и в начале лета, если повезёт)
Нормальный баскетбол все равно после февраля начнётся, можно набрать форму и повторить ещё раз победный рывок и точно быть в топ 3 конференции.