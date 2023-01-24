Кевин Дюрэнт получил разрешение на тренировки, пропустит еще минимум 2 недели

Теги травмы Бруклин НБА Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Шэмс Чарания Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт успешно восстанавливается после растяжения внутренней боковой связки правого колена.

Клуб сообщил, что звездный баскетболист получил разрешение врачей возобновить тренировки на этой неделе. Следующее обследование состоится через две недели.

Дюрэнт не играет с 8 января. По информации инсайдера НБА Шэмса Чарании, форвард рассчитывает вернуться в строй перед Матчем всех звезд (19 февраля) и принять участие в данном событии.

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6 комментариев

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Rick Sorkin
Ответ Cash_flow
Уверен, что КД нет никакого дела до МВЗ. После исторического перфоманса в серии с Бакс 2 года назад и провала на следующий год с Бостоном ему есть, что доказывать и показывать. Сейчас у Дюрэнта есть отличная команда, с которой можно ковать величие этой весной. Ну, и в начале лета, если повезёт)
Советую прочитать новость выше)
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Денис Храпунов
В целом все идёт по оптимистичному плану.
На самом деле до сих пор рассматриваю эту возможность для команды с позитивом. Понять на что вы способны без своего определяющего игрока на обеих сторонах площадки, это очень хорошо.
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Cash_flow
Ответ denrbw94
Пора бы сыграть на МВЗ, пропускать 4 год подряд его из за травмы будучи 2 раза капитаном команды будет слишком обидно. Нормальный баскетбол все равно после февраля начнётся, можно набрать форму и повторить ещё раз победный рывок и точно быть в топ 3 конференции.
Уверен, что КД нет никакого дела до МВЗ.
После исторического перфоманса в серии с Бакс 2 года назад и провала на следующий год с Бостоном ему есть, что доказывать и показывать. Сейчас у Дюрэнта есть отличная команда, с которой можно ковать величие этой весной. Ну, и в начале лета, если повезёт)
+3
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+3
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denrbw94
Пора бы сыграть на МВЗ, пропускать 4 год подряд его из за травмы будучи 2 раза капитаном команды будет слишком обидно.
Нормальный баскетбол все равно после февраля начнётся, можно набрать форму и повторить ещё раз победный рывок и точно быть в топ 3 конференции.
+2
0
+2
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Марсель Объелся
Ответ emptinesspetr
Если доиграет сезон как до травмы — железный мвп.
Йокич
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emptinesspetr
Если доиграет сезон как до травмы — железный мвп.
+5
-5
0
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