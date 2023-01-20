Энтони Дэвис может вернуться в строй на следующей неделе
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис близок к возвращению в строй после травмы.
По информации обозревателя ESPN Дэйва Макменамина, звездный баскетболист готовится провести несколько полноценных тренировок и, если избежит рецидива, сможет выйти на площадку уже на следующей неделе.
Дэвис не играет с 16 декабря из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы, а также из-за стрессовой реакции. Ранее сообщалось, что он может вернуться незадолго до Матча всех звезд НБА.
Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит
11 место по набранным очкам за матч (27.4).
2 место по подборам (12.1, после Сабониса, лучший результат в карьере).
4 место по блокам (2.1). После Клакстона, Лопеза и Тернера.
11 место по проценту с игры (59.4%, лучший результат в карьере).
2 место по PER Player Efficiency Rating (31.6, после Йокича), лучший результат в карьере.
2 место по Win Shares Per 48 Minutes, вклад в победу на 48 минут, 0.276 (после Йокича), лучший результат в карьере.
3 место по plus/minus box, после Йокича и Дончича, +8.6.
5 место по атакующему рейтингу.
6 место по защитному рейтингу.
Уникальный набор качеств.