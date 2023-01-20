Энтони Дэвис может вернуться в строй на следующей неделе

Форвард « » близок к возвращению в строй после травмы.

По информации обозревателя ESPN Дэйва Макменамина, звездный баскетболист готовится провести несколько полноценных тренировок и, если избежит рецидива, сможет выйти на площадку уже на следующей неделе.

Дэвис не играет с 16 декабря из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы, а также из-за стрессовой реакции. Ранее сообщалось, что он может вернуться незадолго до Матча всех звезд НБА.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит