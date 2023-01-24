Разыгрывающий « » считает, что превосходит ряд игроков, которые попадут на Матч всех звезд в этом году.

Мюррэй вернулся после пропущенного сезона из-за травмы, в текущей регулярке он набирает 18,9 очка, 5,7 передачи и 4,1 подбора в среднем за игру.

«Знаю, что я лучше некоторых из тех, кто попадет на звезд, да. Уверен в этом. Нет никаких сомнений», – заявил Мюррэй.

По результатам голосования болельщиков Мюррэй не попал в десятку лучших игроков задней линии на Западе.

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