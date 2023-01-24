Джамал Мюррэй: «Знаю, что я лучше некоторых из тех, кто попадет на Матч звезд»

Теги Денвер НБА Матч всех звезд НБА Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй считает, что превосходит ряд игроков, которые попадут на Матч всех звезд в этом году.

Мюррэй вернулся после пропущенного сезона из-за травмы, в текущей регулярке он набирает 18,9 очка, 5,7 передачи и 4,1 подбора в среднем за игру. 

«Знаю, что я лучше некоторых из тех, кто попадет на Матч звезд, да. Уверен в этом. Нет никаких сомнений», – заявил Мюррэй.

По результатам голосования болельщиков Мюррэй не попал в десятку лучших игроков задней линии на Западе.

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7 комментариев

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Безсамоупречный игрок
Мужик, с такой уверенностью за спиной должны вырасти крылья. Чувствуешь? Не мешают?
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Nikita Dorodenko
Ответ Сергей Пузанков
Так пока ж неизвестно, кто туда попадёт. Явно не Луку со Стефом он имел в виду.
Как неизвестно? Очевидно же поедут Стеф, Лука, Джа и Шай. И кого он лучше?
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-2
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джинн
Джамал Обделенный)
+1
-1
0
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Сергей Пузанков
Ответ FS19
Ну так и назвал бы кого именно он лучше. Каждый раз как к МВЗ дело подходит,начинается скулёж обнесённых. Причём скулёж в небо.
Так пока ж неизвестно, кто туда попадёт. Явно не Луку со Стефом он имел в виду.
+3
0
+3
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FS19
Ну так и назвал бы кого именно он лучше. Каждый раз как к МВЗ дело подходит,начинается скулёж обнесённых. Причём скулёж в небо.
+13
-3
+10
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rb_10
Кого он имеет ввиду? Полотёров и работников арены? Джамал, при всём уважении, не тянет сейчас на МВЗ
+5
-2
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Tim Timson
Если бы не та серия с Ютой в пузыре, то можно было бы сказать что Джамал абсолютно фальшивая звезда НБА и переоценивает и сам себя и все его).
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