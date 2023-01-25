Бриттни Грайнер может стать 1-м игроком WNBA, которой разрешено летать чартером

Теги происшествия сборная США жен женская НБА Финикс жен ESPN Бриттни Грайнер Рамона Шелберн Баскетбол

Центровой «Финикса» и сборной США Бриттни Грайнер, возможно, придется осуществлять перелеты с использованием чартерных рейсов отдельно от команды во время следующего сезона женской НБА.

Как сообщает журналист ESPN Рамона Шелберн, данное решение может быть принято из соображений безопасности после того, как Грайнер вернулась из России, где она провела 10 месяцев в тюрьме.

В настоящее время командам WNBA запрещено летать чартером, даже если за это платит владелец клуба. За нарушение данного правила предусмотрены значительные штрафы. Лига готова разрешить чартеры только тогда, когда все 12 команд-участниц смогут оплачивать такие перелеты.

8 декабря Грайнер, осужденная в России на 9 лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи и отправлена домой в обмен на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

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9 комментариев

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Жо-Вильфред Майе-Дорен
А как без чартера: негритянка, лесбиянка, наркоманка, а теперь и русофобка - покер!
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Misha_Sapunov
Опять, походу, ребята в Америке не смогут разобраться как поступать без комментаторов спортса!)
0
-2
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AminO2
Самолеты на гашишном масле –
Это вам не детский сад и ясли.
+4
0
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Lol Ko
Лучше бы запретили наркоманские штуки. Вот, где угроза!
+1
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Любовь
Эээ, это за пределами США что ль, типа как туристу ей теперь летать опасно, я что-то не пойму?
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заляпут
Кто то с нар попадает под Бахмутец, а кто то на чартер … вот она жизнь
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Аврал
Похоже имя и фамилия с бэкргаундом соответственно,главное в этой новости...)
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Mbest77
Очень странно. Она же не политическая 🤔 Что ей может угрожать…
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Power Lifting
Может….
Но нельзя))
+1
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