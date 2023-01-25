Бриттни Грайнер может стать 1-м игроком WNBA, которой разрешено летать чартером

Центровой « » и сборной США Бриттни Грайнер, возможно, придется осуществлять перелеты с использованием чартерных рейсов отдельно от команды во время следующего сезона женской НБА.

Как сообщает журналист ESPN Рамона Шелберн, данное решение может быть принято из соображений безопасности после того, как Грайнер вернулась из России, где она провела 10 месяцев в тюрьме.

В настоящее время командам WNBA запрещено летать чартером, даже если за это платит владелец клуба. За нарушение данного правила предусмотрены значительные штрафы. Лига готова разрешить чартеры только тогда, когда все 12 команд-участниц смогут оплачивать такие перелеты.

8 декабря Грайнер, осужденная в России на 9 лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи и отправлена домой в обмен на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

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