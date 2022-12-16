«Каждая семья заслуживает того, чтобы воссоединиться». Грайнер призвала Байдена вернуть всех осужденных за границей американцев

Теги сборная США жен женская НБА Финикс жен Бриттни Грайнер Политика Джо Байден Баскетбол

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом вернуть домой граждан США, находящихся в заключении за границей.

«Президент Байден, вы вернули меня домой, и я знаю, что вы намерены вернуть домой также Пола Уилана и остальных американцев. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь вам.

Я также призываю всех, кто сыграл свою роль в моем возвращении домой, продолжать прилагать усилия для возвращения остальных граждан США. Каждая семья заслуживает того, чтобы воссоединиться», — передает слова Грайнер The Guardian.

8 декабря центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи и отправлена домой в обмен на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

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13 комментариев

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Evgen51Sever
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Интересно, она реально понимает, что стала разменной монетой и не более?
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Pont ham pilat
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Старый🤦
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Hyderabad
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Ответ Кирилл
Ну тогда, по логике Грайнер, и американцы должны отпустить всех осужденных иностранцев за любые преступления - ведь «Каждая семья заслуживает того, чтобы воссоединиться» )
Действует только на американцев.
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Хукума Муракама
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Увы, в американских тюрьмах не найдется столько оружейных дилеров
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Стас Тельных
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Ответ Кирилл
Ну тогда, по логике Грайнер, и американцы должны отпустить всех осужденных иностранцев за любые преступления - ведь «Каждая семья заслуживает того, чтобы воссоединиться» )
Нет, на них это не распространяется, они особые, ну разумеется по исключительно по их мнению)))
По факту просто лесбуха вернулась, ширнула опять дозу, и с непривычки понесло её, отойдёт опровержение напишет, потом ширнется опять и что нибудь ещё выдаст...цикличность так сказать)))
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Stormbringer
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Каждая семья или каждая американская семья?)
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ s_h_a_m_a_n
Только вернулась и уже права качает.
Сейчас призывает, завтра потребует, послезавтра движение создаст.Ну а потом в президенты, естественно.
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Извилина Заремы
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Сорри, столько Бутов не припасли.
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Денис Забелин
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Только перловку ела и в нардишки катала. Ну радуйся молча, неее, надо обязательно популисткую чушь начать нести.
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Lifar Skladchikov
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Ответ s_h_a_m_a_n
Только вернулась и уже права качает.
Типичная фемка)
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Артур Акопян
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Кирилл
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Ну тогда, по логике Грайнер, и американцы должны отпустить всех осужденных иностранцев за любые преступления - ведь «Каждая семья заслуживает того, чтобы воссоединиться» )
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s_h_a_m_a_n
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Только вернулась и уже права качает.
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