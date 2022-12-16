«Каждая семья заслуживает того, чтобы воссоединиться». Грайнер призвала Байдена вернуть всех осужденных за границей американцев

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом вернуть домой граждан США, находящихся в заключении за границей.

«Президент Байден, вы вернули меня домой, и я знаю, что вы намерены вернуть домой также Пола Уилана и остальных американцев. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь вам.

Я также призываю всех, кто сыграл свою роль в моем возвращении домой, продолжать прилагать усилия для возвращения остальных граждан США. Каждая семья заслуживает того, чтобы воссоединиться», — передает слова Грайнер The Guardian.

8 декабря центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи и отправлена домой в обмен на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

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