Бриттни Грайнер: «Собираюсь играть за «Финикс» в этом сезоне»
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, который провела 10 месяцев в российской тюрьме, подтвердила, что намерена играть в предстоящем сезоне женской НБА.
«Я хочу кое-что прояснить: я собираюсь играть в баскетбол за команду женской НБА «Финикс Меркьюри» в этом сезоне.
При этом я с нетерпением жду возможности лично сказать «спасибо» тем, кто заступался за меня, писал и публиковал сообщения в мою поддержку», – сказала Грайнер в своем первом заявлении после возвращения в США.
8 декабря центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи и отправлена домой в обмен на осужденного в США россиянина Виктора Бута.
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