Бриттни Грайнер: «Собираюсь играть за «Финикс» в этом сезоне»

Теги УГМК жен чемпионат России жен сборная США жен женская НБА Финикс жен Бриттни Грайнер Баскетбол

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, который провела 10 месяцев в российской тюрьме, подтвердила, что намерена играть в предстоящем сезоне женской НБА.

«Я хочу кое-что прояснить: я собираюсь играть в баскетбол за команду женской НБА «Финикс Меркьюри» в этом сезоне.

При этом я с нетерпением жду возможности лично сказать «спасибо» тем, кто заступался за меня, писал и публиковал сообщения в мою поддержку», – сказала Грайнер в своем первом заявлении после возвращения в США.

8 декабря центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи и отправлена домой в обмен на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

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7 комментариев

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Папазол
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Т.е. не такие уж и бесчеловечные условия содержания были и никакой психологической травмы, да и никаких угрызений совести скорее всего...
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Dooomer
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Ответ Сергей Орлов
Для начала вступил в ЛДПР)
Вляпался так вляпался
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Dooomer
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Крутышка
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quznez
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Ответ Алексей Дольский
А что собирается делать Бут?
поправлять здоровье после американской тюрьмы, почувствуй разницу.
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Сергей Орлов
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Ответ Алексей Дольский
А что собирается делать Бут?
Для начала вступил в ЛДПР)
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Alex Legend
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Ответ Алексей Дольский
А что собирается делать Бут?
Мочить американцев в сортире, как и всегда.
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Алексей Дольский
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А что собирается делать Бут?
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