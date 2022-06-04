Зоран Лукич посетил «Тренировочный лагерь РФБ x УГМК»

Главный тренер сборной России и его ассистенты побывали в спортшколе «Тимирязевская» и пообщались с участниками лагеря для игроков не старше 14 лет.

Предпоследний день «Тренировочного лагеря x УГМК» Лукич посетил в компании ассистентов Сергея Козина и Александра Полинкевича, а также работающего сейчас на сборе национальной команды кандидата в главные тренеры студенческой сборной России Александра Афанасьева и тренер по ОФП Дениса Лутикова.

У национальной команды, работающей сейчас в Новогорске, сегодня был первый выходной, и тренеры получили возможность сменить обстановку. После тренировки они пообщались с юными баскетболистами и их тренерами.

В субботу «Тренировочный лагерь РФБ x УГМК» завершится двусторонним матчем между его участниками.

Руководитель департамента национальных и резервных сборных команд и департамента детско-юношеских соревнований и научно-методического сопровождения Николай Галаев рассказал о важности события.

«Как для РФБ и работающих в лагере тренеров, так и для самих игроков приезд главного тренера национальной сборной – большое событие. и другие тренеры, работающие сейчас с главной командой страны в Новогорске, с видимым интересом наблюдали за происходящим на паркете. А в конце тренировки обратились с напутствием к юным баскетболистам. С одной стороны слова довольно привычные, с другой – когда они звучат из уст главного тренера национальной команды, хочется верить, что для 14-летних игроков это что-то значит. И что большая часть этих ребят сможет правильно построить свой баскетбольный путь.

Здорово, что Зоран следует принципу, который декларировал сразу после назначения в сборную России: он действительно хочет принимать очень активное участие в жизни резервных сборных, его слова не расходятся с делом. У Лукича плотный контакт как со старшим тренером сборной России U16 Дмитрием Пивцайкиным, так и наставниками остальных резервных команд. У каждой из сборных будут свои специфические задачи, но так или иначе все они служат общей цели – подготовке игроков для национальной команды. И благодаря участию Лукича у тренеров резервных сборных есть четкое представление, какого типа игроки нужны сборной России, какие качества в них нужно воспитывать», – заявил Николай Галаев.

Драфт НБА-2015: провал «Нового Данкана», освистанный единорог и ярость Бобби Портиса