Зоран Лукич: «Здорово, что РФБ посвящает так много усилий подготовке молодых игроков»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился впечатлениями от посещения лагеря для молодых баскетболистов «Тренировочный лагерь x УГМК».

«Могу только приветствовать решение собрать 14-летних талантливых парней со всей страны в одном тренировочном лагере, где они могут проверить свой уровень, познакомиться с тренером сборной U16 и получить базовую подготовку в системе РФБ. Здорово, что РФБ посвящает так много усилий подготовке молодых кадров. Плюс тренеры этих ребят участвуют в работе лагеря, для них это тоже возможность совершенствоваться.

Сразу бросается в глаза, что уровень интенсивности в лагере сильно отличается от того, к которому игроки привыкли в своих командах. Видно, что участники выбраны по принципу перспективности, по тому, на что они могут рассчитывать в будущем. Они получают очень много информации, деталей. Очень важно, чтобы и по возвращении в свои команды каждый из них продолжал работу на том же уровне, что и на сборе», – заявил Лукич.

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