Зоран Лукич: «Здорово, что РФБ посвящает так много усилий подготовке молодых игроков»

Теги сборная России РФБ Зоран Лукич Баскетбол

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился впечатлениями от посещения лагеря для молодых баскетболистов «Тренировочный лагерь РФБ x УГМК».

«Могу только приветствовать решение собрать 14-летних талантливых парней со всей страны в одном тренировочном лагере, где они могут проверить свой уровень, познакомиться с тренером сборной U16 и получить базовую подготовку в системе РФБ. Здорово, что РФБ посвящает так много усилий подготовке молодых кадров. Плюс тренеры этих ребят участвуют в работе лагеря, для них это тоже возможность совершенствоваться.

Сразу бросается в глаза, что уровень интенсивности в лагере сильно отличается от того, к которому игроки привыкли в своих командах. Видно, что участники выбраны по принципу перспективности, по тому, на что они могут рассчитывать в будущем. Они получают очень много информации, деталей. Очень важно, чтобы и по возвращении в свои команды каждый из них продолжал работу на том же уровне, что и на сборе», – заявил Лукич.

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