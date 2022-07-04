Роман Семернинов – о сборе команды U20: «Талантливое поколение. Скоро увидим ребят на самом верху – в Лиге ВТБ и в сборной России»

Главный тренер молодежной сборной России U20 Роман Семернинов подвел итоги завершившегося сбора команды.

– 18 дней пролетели как один. Это была прекрасная возможность поработать с лучшими игроками 2003-2004 годов рождения, отличный шанс продолжить свое развитие для тренеров, придумывать и реализовывать свои идеи. Но есть и грустная нота – что все закончилось. Видя, как прогрессируют игроки, хочется работать еще, еще и еще. Но они уже достаточно взрослые и тоже хотят отдыхать.

– Согласны, что 18 дней тренировочного сбора – слишком мало за целое лето?

– Не скажу, что это мало. Очень здорово, что в нынешней ситуации вообще нашла возможность для работы и развития ребят в летний период. Наверное, хочется больше, но и 18 дней – тоже хорошо. Мы рады, что у нас была такая возможность. Очень благодарен РФБ, всему тренерскому штабу и, конечно, тренерам национальной сборной и Сергею Козину, которые были с нами несколько дней. Это отличный стимул для того, чтобы двигаться дальше.

– Все ли из задуманного удалось осуществить за это время?

– Конечно, задумано было много. Лукич и Козин дали хороший заряд энергии. Мы двигались в той системе, которую предложил главный тренер национальной сборной. Идем нога в ногу – как с ним, так и со временем. Хотелось бы, чтоб ребята продолжали развиваться дальше. Это реально талантливое поколение, представителей которого мы в ближайшее время увидим на самом верху – как в лиге ВТБ, так и в сборной России.

– Какими были основные задачи сбора?

– Постарались развить у ребят умение читать ситуацию, максимально правильно ее понимать и принимать решения за минимальное количество времени. Акценты были сделаны на индивидуальном развитии в тактическом понимании игры. Быть может, в какие-то моменты игроки думали, что они стали гораздо лучше, но предела совершенству нет. Они должны понимать: каждый день – это пахота и работа. Молодые ребята – это люди инстаграма, каждый хочет стать звездой. Но рождение звезды складывается из большого количества мелочей и деталей. И постоянной самоотдачи.

– Над чем, в основном, работала команда?

– Спейсингом, таймингом, где должны находиться игроки при взаимодействиях, как двигаться, как читать ситуацию. Обращали внимание на мелочи в техническом оснащении ребят, на то, что они должны уметь играть на своей позиции, но одновременно учиться и стараться играть на всех. Поработали над тем, как нужно двигать мяч, над передачами с ведения, лидерскими качествами.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?