Сергей Елевич: «7 баскетболистов МБА в сборной России – это справедливое решение Лукича»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказал мнение, что баскетболисты МБА заслуженно вызваны в сборную России, а к команде вообще стоит приглядеться.

«7 человек из МБА в сборной – это справедливо. Тот же , и даже ветераны играют очень прилично. Команда заслуживает не только внимания, а может быть даже какой-то опеки. Надо приглядеться к МБА. Собрать такую команду очень сложно.

А вообще принял правильное решение, потому что мы должны делать акцент на тех людей, которые во-первых, хотят играть, во-вторых, есть перспектива. Кроме того, сборная должна вставать на новые рельсы, чтобы выступать на международной арене», – заявил Елевич в «МБА Шоу».

Ранее РФБ объявила расширенный состав сборной России на тренировочный сбор, который пройдет с 15 по 20 февраля. После этого национальная команда отправится в Сербию, где проведет два товарищеских матча с местными клубами.

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