Сергей Елевич: «7 баскетболистов МБА в сборной России – это справедливое решение Лукича»

Теги Сергей Елевич сборная России РФБ Зоран Лукич Единая лига ВТБ Тимофей Якушин МБА Даниил Касаткин Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказал мнение, что баскетболисты МБА заслуженно вызваны в сборную России, а к команде вообще стоит приглядеться.

«7 человек из МБА в сборной – это справедливо. Тот же Касаткин, Якушин и даже ветераны играют очень прилично. Команда заслуживает не только внимания, а может быть даже какой-то опеки. Надо приглядеться к МБА. Собрать такую команду очень сложно.

А вообще Зоран Лукич принял правильное решение, потому что мы должны делать акцент на тех людей, которые во-первых, хотят играть, во-вторых, есть перспектива. Кроме того, сборная должна вставать на новые рельсы, чтобы выступать на международной арене», – заявил Елевич в «МБА Шоу».

Ранее РФБ объявила расширенный состав сборной России на тренировочный сбор, который пройдет с 15 по 20 февраля. После этого национальная команда отправится в Сербию, где проведет два товарищеских матча с местными клубами.

Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Julia_Lawyer
Ответ Vano from Tbilisi
7 человек из мба это трагедия сборной))
Совершенно верно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Julia_Lawyer
Как раз сейчас Касаткин, Якушин и прочие показывают отличный баскетбол против никуда не годных ветеранов НН Хвостова и Бабурина.
Присмотритесь, конечно, особенно к сереньким. Можно их как-то в сборную?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avcgloronalduMU
Сейчас можно даже из любителей выбирать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vano from Tbilisi
7 человек из мба это трагедия сборной))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий