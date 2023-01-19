Сергей Елевич: «7 баскетболистов МБА в сборной России – это справедливое решение Лукича»
Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказал мнение, что баскетболисты МБА заслуженно вызваны в сборную России, а к команде вообще стоит приглядеться.
«7 человек из МБА в сборной – это справедливо. Тот же Касаткин, Якушин и даже ветераны играют очень прилично. Команда заслуживает не только внимания, а может быть даже какой-то опеки. Надо приглядеться к МБА. Собрать такую команду очень сложно.
А вообще Зоран Лукич принял правильное решение, потому что мы должны делать акцент на тех людей, которые во-первых, хотят играть, во-вторых, есть перспектива. Кроме того, сборная должна вставать на новые рельсы, чтобы выступать на международной арене», – заявил Елевич в «МБА Шоу».
Ранее РФБ объявила расширенный состав сборной России на тренировочный сбор, который пройдет с 15 по 20 февраля. После этого национальная команда отправится в Сербию, где проведет два товарищеских матча с местными клубами.
Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?
Присмотритесь, конечно, особенно к сереньким. Можно их как-то в сборную?