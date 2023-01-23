Стив Керр: «Джордан Пул лучше играет в стартовой пятерке»

Главный тренер «Голден Стэйт» объяснил, почему защитник Джордан Пул играет намного лучше, когда выходит в стартовой пятерке.

« почему-то лучше играет в стартовой пятерке.

Могу предположить, что он получает больше пространства, когда играет со . Как правило, против него играет менее сильный защитник.

Кроме того, мне кажется, что он делает других игроков стартовой пятерки лучше благодаря пространству и броскам, которые создает. Так что он хорошо вписывается в стартовую пятерку, но нам приходится бороться за подбор, потому что мы довольно маленькие», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?