Стив Керр: «Джордан Пул лучше играет в стартовой пятерке»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Стефен Карри Джордан Пул Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр объяснил, почему защитник Джордан Пул играет намного лучше, когда выходит в стартовой пятерке.

«Джордан Пул почему-то лучше играет в стартовой пятерке.

Могу предположить, что он получает больше пространства, когда играет со Стефом Карри. Как правило, против него играет менее сильный защитник.

Кроме того, мне кажется, что он делает других игроков стартовой пятерки лучше благодаря пространству и броскам, которые создает. Так что он хорошо вписывается в стартовую пятерку, но нам приходится бороться за подбор, потому что мы довольно маленькие», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

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4 комментария

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Григорий Ефимов
Ответ skreamer
Чем кто?
Чем Джордан Пул, выходящий со скамейки. Такое вам в голову не приходило?
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Reader7
Ответ skreamer
Чем кто?
Чем Томпсон, например
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
skreamer
Чем кто?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
Все равно все знают, что главная задача начать играть в защите. И в принципе почти все понимают, что рано или поздно они начнут это делать)
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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