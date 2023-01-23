Стив Керр: «Джордан Пул лучше играет в стартовой пятерке»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр объяснил, почему защитник Джордан Пул играет намного лучше, когда выходит в стартовой пятерке.
«Джордан Пул почему-то лучше играет в стартовой пятерке.
Могу предположить, что он получает больше пространства, когда играет со Стефом Карри. Как правило, против него играет менее сильный защитник.
Кроме того, мне кажется, что он делает других игроков стартовой пятерки лучше благодаря пространству и броскам, которые создает. Так что он хорошо вписывается в стартовую пятерку, но нам приходится бороться за подбор, потому что мы довольно маленькие», – сказал Керр.
«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?
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