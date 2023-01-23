«С Дюрэнтом мы не могли проиграть». Дрэймонд Грин описал четыре чемпионских титула «Уорриорз»

Форвард «Голден Стэйт» описал четыре чемпионских титула, которые его команда завоевала за последние восемь лет.

«В первый титул мы не верили. Никогда не забуду, как после первых 10 матчей сезона мы смотрели друг на друга и говорили: «Эй, мы можем выиграть чемпионат».

В 2017-м после прихода мы не могли проиграть. Раньше мы были хорошими парнями. Все говорили, что бросающая команде никогда не победит. Теперь вдруг мы стали злодеями. 2018-й был своего рода вишенкой на торте. Мол, давайте выиграем еще раз.

Выиграв четвертый титул, мы будто послали всех к черту. Не знаю, как лучше его объяснить», – сказал Грин.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?