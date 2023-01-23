«С Дюрэнтом мы не могли проиграть». Дрэймонд Грин описал четыре чемпионских титула «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин описал четыре чемпионских титула, которые его команда завоевала за последние восемь лет.

«В первый титул мы не верили. Никогда не забуду, как после первых 10 матчей сезона мы смотрели друг на друга и говорили: «Эй, мы можем выиграть чемпионат».

В 2017-м после прихода Дюрэнта мы не могли проиграть. Раньше мы были хорошими парнями. Все говорили, что бросающая команде никогда не победит. Теперь вдруг мы стали злодеями. 2018-й был своего рода вишенкой на торте. Мол, давайте выиграем еще раз.

Выиграв четвертый титул, мы будто послали всех к черту. Не знаю, как лучше его объяснить», – сказал Грин.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

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3 комментария

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DeX
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Так если бы не перешёл Дюрант они бы и не стали династией
сезон перед Дюрантом они прошли 73-9 - тут уже воспринимались как будущая династия. Кеша поэтому столько хейта словил, что пришел на все готовенькое
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ DeX
Ну кстати во время первого чемпионства никто не воспринимал ГСВ как будущую династию, было много разговоров, что им просто повезло из-за травм соперников
Так если бы не перешёл Дюрант они бы и не стали династией
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DeX
Ну кстати во время первого чемпионства никто не воспринимал ГСВ как будущую династию, было много разговоров, что им просто повезло из-за травм соперников
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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