Дэмиан Лиллард – об обменах: «Не понимаю, почему вы задаете мне такие вопросы»

Разыгрывающий « » резко отреагировал на вопросы журналистов о возможных обменах перед дедлайном и о том, насколько хватит его терпения.

«Я не понимаю, почему вы задаете мне такие вопросы, честно.

При всем моем уважении, суть в том, что мы находимся в середине сезона, и сейчас у нас проблемы. Мы играем не очень хорошо. Мы проигрываем матчи, но не с разгромным счетом. Так что я думаю, что мы можем прибавить и улучшить свои результаты», – сказал Лиллард.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь