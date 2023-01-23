«Я надеру тебе задницу». Дэмиан Лиллард и Патрик Беверли устроили перепалку во время матча
Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард и защитник «Лейкерс» Патрик Беверли устроили перепалку во время матча.
Беверли использовал трешток против оппонента в момент пробития штрафного.
«Я надеру тебе задницу», – сказал Лиллард в ответ, после чего игроков развели в разные стороны.
В августе 2020 года во время матча в «пузыре» Лиллард произнес обидные слова в адрес представлявшего тогда «Клипперс» Беверли, который сидел на скамейке запасных с травмой, после важного попадания из-за дуги.
Патрик ответил взаимностью, когда Дэмиан смазал два штрафных броска, что помогло «Клипперс» победить со счетом 122:117.
Позже Беверли и его тогдашний товарищ по команде Пол Джордж продолжили перепалку с Лиллардом в социальных сетях.
Несколькими неделями позже, когда «Клипперс» потеряли лидерство в серии 3-1 в полуфинале Западной конференции и были выбиты «Денвером», Лиллард продолжил смеяться над Беверли.
В воскресенье «Лейкерс» победили, уступая по ходу встречи 25 очков. Беверли на последней минуте подколол Лилларда, использовав его фирменный жест.
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