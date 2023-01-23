Дэмиан Лиллард – о возможном усилении перед дедлайном: «Пока что мы не справляемся, а я хочу побеждать»

Теги Лейкерс Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард после поражения от «Лейкерс» (112:121) ответил на вопрос о необходимости усиления состава перед дедлайном.

У «Блэйзерс» лишь две победы в последних девяти встречах, команда опустилась на 13-е место в Западной конференции.

«Пока что мы просто не справляемся, а я хочу побеждать. Мне кажется, это ни для кого не секрет, что я хочу побеждать. Считаю, мы должны сделать все необходимое, чтобы у нас были шансы на победы», – заявил Лиллард.

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10 комментариев

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Sergi Barjuan
Ответ Алексей Иванов
Как бы странно не звучало, но думаю своим продлением, Лиллард сделал ПТБ только хуже. Они спокойно могли уйти в перестройку, с кучей активов за обмен на Лилларда. А так, его продлили, и попытались что то придумать с составом, но забили платежку, обычными средними игроками. В итоге получилось, не рыба не мясо.
Ты отличаешь "не" и "ни" вообще?
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Sergey_NP
Дэйму пора принять реальность и осознать, что Яннис к нему не приедет в ПТБ, с которым он так хочет играть, так что пусть просит трейд на Миддлтона. И будет у него долгожданная гайка. А ПТБ со спокойной душой уйдут в перестройку и будут качать Саймонса.
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+2
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Фёдор Молчанов
С твоим контрактом это почти нереально.
+1
0
+1
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Herodotus
Дэйм, Мэдисон ждет, давно пора
+3
0
+3
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raam
Ждем очередной сеанс самовнушения про верность через прессу.
+3
-1
+2
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Vagant
Ведя по ходу матча 10 и более очко в этом сезоне Портленд: выиграл 16 игр и проиграл 11. Это худший показатель в лиге.
Следующие три команды:
2. Даллас: 20-10
3. Атланта: 21-9
3. Миннесота: 22-9
+7
-1
+6
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Sonder
лиллард в портленде это из разряда владельцы компании увольняют 10 тысяч сотрудников в рамках кризисных мер, миллионную зарплату себе урезать, конечно же, не будем
+8
0
+8
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Алексей Иванов
Как бы странно не звучало, но думаю своим продлением, Лиллард сделал ПТБ только хуже. Они спокойно могли уйти в перестройку, с кучей активов за обмен на Лилларда. А так, его продлили, и попытались что то придумать с составом, но забили платежку, обычными средними игроками. В итоге получилось, не рыба не мясо.
+26
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+25
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lukaseee
лиллард как и весь портленд играет ужасно, начинать надо с тренера думаю
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Андрей Габдрахманов
Лиллард очень не плох в этом сезоне) но с этой командой все было конечно.. когда они провалили обмены , когда за Гобера выручают так много ... Они отдали игроков за небольшую цену. Взяли тоже Гранта .. который не то пальто и на роллевика больше похож.
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