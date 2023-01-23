Дэмиан Лиллард – о возможном усилении перед дедлайном: «Пока что мы не справляемся, а я хочу побеждать»
Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард после поражения от «Лейкерс» (112:121) ответил на вопрос о необходимости усиления состава перед дедлайном.
У «Блэйзерс» лишь две победы в последних девяти встречах, команда опустилась на 13-е место в Западной конференции.
«Пока что мы просто не справляемся, а я хочу побеждать. Мне кажется, это ни для кого не секрет, что я хочу побеждать. Считаю, мы должны сделать все необходимое, чтобы у нас были шансы на победы», – заявил Лиллард.
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Следующие три команды:
2. Даллас: 20-10
3. Атланта: 21-9
3. Миннесота: 22-9