Ройс О’Нил исполнил ключевой 3-очковый в матче с «Уорриорз»
«Нетс» в воскресенье взяли верх над «Уорриорз» (120:116), вырвав победу в концовке.
Автором ключевого попадания стал форвард Ройс О’Нил, который отличился из-за дуги при счете 115:116 за 27,1 секунды до финальной сирены.
Чуть позже разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг реализовал два тактических штрафных. «Голден Стэйт» на последней минуте не набрал ни одного очка, Стефен Карри промахнулся дважды, Клэй Томпсон смазал дальний бросок.
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