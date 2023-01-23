Ройс О’Нил исполнил ключевой 3-очковый в матче с «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт Бруклин НБА видео Стефен Карри Кайри Ирвинг Клэй Томпсон Ройс О'Нил Баскетбол

«Нетс» в воскресенье взяли верх над «Уорриорз» (120:116), вырвав победу в концовке. 

Автором ключевого попадания стал форвард Ройс О’Нил, который отличился из-за дуги при счете 115:116 за 27,1 секунды до финальной сирены.

Чуть позже разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг реализовал два тактических штрафных. «Голден Стэйт» на последней минуте не набрал ни одного очка, Стефен Карри промахнулся дважды, Клэй Томпсон смазал дальний бросок.

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2 комментария

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Сергей Пузанков
Неужели Томпсон не фолил на Кайри за 56 секунд до конца?
+3
0
+3
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Аркадий Байдерин
Вот я не понимаю зачем в концовке держать Клея (у которого весь матч не летит) и убирать ДиВинченцо который проводит хороший матч на обеих сторонах площадки
+9
0
+9
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