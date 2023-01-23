«Нетс» в воскресенье взяли верх над «Уорриорз» (120:116), вырвав победу в концовке.

Автором ключевого попадания стал форвард Ройс О’Нил, который отличился из-за дуги при счете 115:116 за 27,1 секунды до финальной сирены.

Чуть позже разыгрывающий « » реализовал два тактических штрафных. « » на последней минуте не набрал ни одного очка, промахнулся дважды, смазал дальний бросок.

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