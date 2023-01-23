Защитник « » подколол лидера «Блэйзерс» , использовав фирменный жест звездного плеймейкера.

На последней минуте Беверли изобразил жест Лилларда с часами «Дэйм тайм», показав при этом, что часы вышли из строя.

«Лейкерс» победили « », проигрывая по ходу встречи 25 очков (121:112).

В старшей школе в Кевоне Луни видели нового Дюрэнта. Помешали травмы и отсутствие эго

Логотип «Буллс» – единственный в НБА, не менявшийся с момента основания клуба. За него автор получил лишь халявные билеты