Патрик Беверли подколол Дэмиана Лилларда, использовав его фирменный жест
Защитник «Лейкерс» Патрик Беверли подколол лидера «Блэйзерс» Дэмиана Лилларда, использовав фирменный жест звездного плеймейкера.
На последней минуте Беверли изобразил жест Лилларда с часами «Дэйм тайм», показав при этом, что часы вышли из строя.
«Лейкерс» победили «Портленд», проигрывая по ходу встречи 25 очков (121:112).
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Но по сути все по делу , для компнды он очень важен , сегодня отыграл 30 минут и был хорош .
Тем более, что жизнь не заканчивается и Дэм таки может бросить ответку.
Или уже не может?
Надо оставлять в ЛА.