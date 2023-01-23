Патрик Беверли подколол Дэмиана Лилларда, использовав его фирменный жест

Теги Лейкерс Портленд НБА видео Патрик Беверли Дэмиан Лиллард Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Патрик Беверли подколол лидера «Блэйзерс» Дэмиана Лилларда, использовав фирменный жест звездного плеймейкера.

На последней минуте Беверли изобразил жест Лилларда с часами «Дэйм тайм», показав при этом, что часы вышли из строя.

«Лейкерс» победили «Портленд», проигрывая по ходу встречи 25 очков (121:112).

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15 комментариев

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Ал Б
Тролль 100 уровня
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Александр Горлов
Видно, что репетировал)
+1
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+1
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Денис Алексеевич
Ответ Андрей Габдрахманов
Я что заметил что с Беверли команда смотрится надёжней . В 2023 году когда играл Беверли 7 побед и 1 поражение от Денвера и Сакраменто еще и те и другие вроде как на ходу , хотя Сакраменто можно было цеплять. В защите он реально топ в нападении полезен и вообще виден боевой дух , Рондо напоминает , такой человек должен быть в Дал) , мне нравилось как он играл в Миннисоте. И вот что скажу что они слишком много отдали за Гобера .. не только пики , очень много ... Но и качественных роллевиков. Тот же Беверли сейчас как воздух не хватает Миннесоте в этом сезоне ) . Он любит хвастаться . Но по сути все по делу , для компнды он очень важен , сегодня отыграл 30 минут и был хорош .
да с Патриком все где он играл всегда лучше смотрелись - он молодец, бывает конечно где-то перегибает с понтами, но многие и поболее щеки надувают а по выхлопу в игре отстают
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+8
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Против грусти
Ответ DiffusedLight
В след игре может наверное, если часы не выйдут из строя
Было бы неплохо...
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ivan petrov
Хорош.
+6
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+6
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alexLA
Красавчик, знатно потролил))
+6
-1
+5
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Андрей Габдрахманов
Ответ Vagant
Комментарий удален пользователем
Портленд сколько помню был всегда без характера в эру Лилларда.. как они ложились под Гс это как Торонто под Кэвс )
+1
-1
0
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Андрей Габдрахманов
Я что заметил что с Беверли команда смотрится надёжней . В 2023 году когда играл Беверли 7 побед и 1 поражение от Денвера и Сакраменто еще и те и другие вроде как на ходу , хотя Сакраменто можно было цеплять. В защите он реально топ в нападении полезен и вообще виден боевой дух , Рондо напоминает , такой человек должен быть в Дал) , мне нравилось как он играл в Миннисоте. И вот что скажу что они слишком много отдали за Гобера .. не только пики , очень много ... Но и качественных роллевиков. Тот же Беверли сейчас как воздух не хватает Миннесоте в этом сезоне ) . Он любит хвастаться .
Но по сути все по делу , для компнды он очень важен , сегодня отыграл 30 минут и был хорош .
+11
-2
+9
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DiffusedLight
Ответ Против грусти
По-моему, справедливо.😉 Тем более, что жизнь не заканчивается и Дэм таки может бросить ответку. Или уже не может?
В след игре может наверное, если часы не выйдут из строя
+2
0
+2
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Vagant
Комментарий удален
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Be1983kot18leta@gmail.com
Лейкерс не выигрывал в Портленде с 2019 года.Сегодня Беверли можно все
+8
-1
+7
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Курье Хамес
Беверли сегодня сожрал морально Дейма, что тот аж штрафные плохо бросал
+21
-1
+20
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Против грусти
По-моему, справедливо.😉

Тем более, что жизнь не заканчивается и Дэм таки может бросить ответку.
Или уже не может?
+3
0
+3
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Райли Карри
У Беверли на каждого есть пародия
+10
-1
+9
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Vagant
Актер Актерыч.
Надо оставлять в ЛА.
+10
-2
+8
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Мурзин Ринат
Как же это гениально))
+43
-2
+41
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