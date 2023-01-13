Звездный разыгрывающий « » обновил личный рекорд результативности в сезоне.

Лиллард записал на свой счет 50 очков в проигранной встрече с «Кавальерс» (113:119).

За 40 минут Дэмиан реализовал 16 из 28 с игры и 13 из 15 с линии. В его активе также 2 подбора и 3 передачи.

У Лилларда в начале игры возникли проблемы с голеностопным суставом, но он остался на площадке.

Рекорд Лилларда по очкам в одном матче – 61, он достигал этой отметки дважды за карьеру.

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