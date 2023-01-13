Дэмиан Лиллард набрал 50 очков в проигранном матче с «Кавальерс»

Теги Кливленд Портленд НБА видео Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард обновил личный рекорд результативности в сезоне.

Лиллард записал на свой счет 50 очков в проигранной встрече с «Кавальерс» (113:119).

За 40 минут Дэмиан реализовал 16 из 28 с игры и 13 из 15 с линии. В его активе также 2 подбора и 3 передачи.

У Лилларда в начале игры возникли проблемы с голеностопным суставом, но он остался на площадке. 

Рекорд Лилларда по очкам в одном матче НБА – 61, он достигал этой отметки дважды за карьеру.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много

 

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Edward XVII
Ответ Curiouscat
Странно, набирают дикие статы, в нарезках выглядит роскошно, но смотреть по ночам, как в 90е Чикаго, совсем не тянет. Магия Джордана? Или стареем..
так в 90е смотреть больше нечего было. а сейчас тысячи вариантов. куча сервисов, сотни сериалов, любой спорт доступен за секунды, сотни соревнований. плюс ютюб, плюс видеоигры. инст, тикток и тд и тп. а советским людям просто показать игру нба - что с джорданом что без - будут смотреть по ночам. как и боевики с сталоне. сейчас сложно понять как на такую чушь можно было вообще время тратить - но тогда его просто не на что было тратить кроме как на бухло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Андреев
Ответ Curiouscat
Странно, набирают дикие статы, в нарезках выглядит роскошно, но смотреть по ночам, как в 90е Чикаго, совсем не тянет. Магия Джордана? Или стареем..
Просто НБА стала слишком доступной. Был бы тотальный дефицит контента, то даже на матч Сан-Антонио с Хорнетс был бы спрос.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
Портленду нужно добавить пару игроков. Может стоит попробовать дать шанс Мело, Томасу, Казинсу, Майерсу Ленарду своему бывшему хоть на 10 дней . У Портленда вполне получалось раньше реанимировать игроков звёзд сбитых)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Light Yagami
Жаль, не смог посмотреть из-за параллельной встречи.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За Кэвс и двор стреляю в упор
Ответ krupin82
Для статы-круто.Для команды-без толку.Лучше бы вместо 10 бросков мимо отдал 10 передач.Звёздный разыгрывающий с тремя передачами...
Просто нужно смотреть игру и видеть, что в концовке либо Дейм заносит дикие мячи в проходах, либо после его передач мажут открытые трехи.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Trepov
Ответ Curiouscat
Странно, набирают дикие статы, в нарезках выглядит роскошно, но смотреть по ночам, как в 90е Чикаго, совсем не тянет. Магия Джордана? Или стареем..
с запросами звезд получается мало ровных команд, как тоже Чикаго, сколько там Пиппен получал? Вот и имеем Портланды и Далласы, где один звездит а вокруг него мусор из Г-лиги
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
krupin82
Для статы-круто.Для команды-без толку.Лучше бы вместо 10 бросков мимо отдал 10 передач.Звёздный разыгрывающий с тремя передачами...
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Curiouscat
Странно, набирают дикие статы, в нарезках выглядит роскошно, но смотреть по ночам, как в 90е Чикаго, совсем не тянет. Магия Джордана? Или стареем..
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий