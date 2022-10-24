Дэмиан Лиллард набрал 41 очко во 2-м матче подряд

Лидер снова показал впечатляющую результативность.

В победном матче против (106:104) Лиллард набрал 41 очко за 34 минуты на площадке. Он реализовал 15 из 25 бросков с игры (6 из 13 из-за дуги) и 5 из 7 с линии. Кроме того, на счету разыгрывающего 5 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот.

В предыдущей игре с (113:111) Лиллард также набрал 41 очко (12-25 с игры, 5-12 из-за дуги). «Блэйзерс» одержали три победы в трех матчах на старте сезона.

Битва за MVP – самое напряженное зрелище регулярки НБА. Кто станет главным героем сезона?

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!