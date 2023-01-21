Эдриан Воджнаровски: «Не жду от «Лейкерс» грандиозных обменов, но они будут пытаться улучшить команду»

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился мнением относительно тактики «Лейкерс» перед дедлайном на обмены в НБА.

«Не жду от «Лейкерс» каких-то грандиозных обменов, но думаю, что они будут активны в попытках улучшить команду.

Они рассчитывают побороться за попадание в плей-офф с Леброном и Дэвисом после его возвращения», – заявил Воджнаровски.

«Лейкерс» на данный момент идут 13-ми на Западе – 20-25. Замыкающая зону плей-ин «Оклахома» имеет результат 22-23.

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1 комментарий

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Nightyork97
Ага, всем селом уговаривать Джинни Басс отдать пики.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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