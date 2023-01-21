Эдриан Воджнаровски: «Не жду от «Лейкерс» грандиозных обменов, но они будут пытаться улучшить команду»
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился мнением относительно тактики «Лейкерс» перед дедлайном на обмены в НБА.
«Не жду от «Лейкерс» каких-то грандиозных обменов, но думаю, что они будут активны в попытках улучшить команду.
Они рассчитывают побороться за попадание в плей-офф с Леброном и Дэвисом после его возвращения», – заявил Воджнаровски.
«Лейкерс» на данный момент идут 13-ми на Западе – 20-25. Замыкающая зону плей-ин «Оклахома» имеет результат 22-23.
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