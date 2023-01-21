Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился мнением относительно тактики «Лейкерс» перед дедлайном на обмены в НБА.

«Не жду от «Лейкерс» каких-то грандиозных обменов, но думаю, что они будут активны в попытках улучшить команду.

Они рассчитывают побороться за попадание в плей-офф с Леброном и Дэвисом после его возвращения», – заявил Воджнаровски.

«Лейкерс» на данный момент идут 13-ми на Западе – 20-25. Замыкающая зону плей-ин «Оклахома» имеет результат 22-23.

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