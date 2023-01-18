«Лейкерс» могут обойтись без громких обменов по ходу сезона-22/23.

Как сообщает Heavy со ссылкой на управленца клуба Западной конференции, владелец «Лейкерс» Джинни Басс не поддерживают идею с обменом драфт-активов ради усиления нынешнего состава.

«Лейкерс» могут использовать в потенциальной сделке пики первого раунда драфтов 2027 и 2029 годов. Высока вероятность, что фронт-офис калифорнийцев не станет этого делать и получит поддержку Басс.

«Лейкерс» идут 13-ми на Западе с результатом 20-24.

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