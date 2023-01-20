« » хотят заполучить форварда «Никс» .

Как сообщает Heavy, «озерники» в последнее время активизировались в попытке выменять Реддиша.

Калифорнийский клуб предлагает взамен защитников и , которые имеют истекающие контракты. По информации инсайдера Марка Стейна, «Никс» готовы расстаться с Реддишем в обмен на два пика второго раунда.

Реддиш был выведен из ротации « » в начале октября. В сезоне-22/23 он провел 20 матчей, набирая в среднем 8,4 очка и реализуя 30,4% бросков из-за дуги.

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