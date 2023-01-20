«Лейкерс» усилили активность в попытке выменять у «Никс» Кэмерона Реддиша
«Лейкерс» хотят заполучить форварда «Никс» Кэмерона Реддиша.
Как сообщает Heavy, «озерники» в последнее время активизировались в попытке выменять Реддиша.
Калифорнийский клуб предлагает взамен защитников Кендрика Нанна и Патрика Беверли, которые имеют истекающие контракты. По информации инсайдера Марка Стейна, «Никс» готовы расстаться с Реддишем в обмен на два пика второго раунда.
Реддиш был выведен из ротации «Нью-Йорка» в начале октября. В сезоне-22/23 он провел 20 матчей, набирая в среднем 8,4 очка и реализуя 30,4% бросков из-за дуги.
Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит
3 комментария