«Лейкерс» усилили активность в попытке выменять у «Никс» Кэмерона Реддиша

Теги возможные переходы Лейкерс Нью-Йорк НБА Патрик Беверли Кендрик Нанн Кэмерон Реддиш Баскетбол

«Лейкерс» хотят заполучить форварда «Никс» Кэмерона Реддиша.

Как сообщает Heavy, «озерники» в последнее время активизировались в попытке выменять Реддиша.

Калифорнийский клуб предлагает взамен защитников Кендрика Нанна и Патрика Беверли, которые имеют истекающие контракты. По информации инсайдера Марка Стейна, «Никс» готовы расстаться с Реддишем в обмен на два пика второго раунда.

Реддиш был выведен из ротации «Нью-Йорка» в начале октября. В сезоне-22/23 он провел 20 матчей, набирая в среднем 8,4 очка и реализуя 30,4% бросков из-за дуги.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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3 комментария

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alexLA
Ответ 4eLOVE4iK
А чем он поможет ЛАЛ, тем более отдав Нанна и Бэверли?
Бэверли вообще не охота отдавать. По игре он конечно сдал, но зато в раздевалке, и характер у него что надо, такой игрок нужен.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ 4eLOVE4iK
А чем он поможет ЛАЛ, тем более отдав Нанна и Бэверли?
В первую очередь тем что он выше на две головы
0
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
4eLOVE4iK
А чем он поможет ЛАЛ, тем более отдав Нанна и Бэверли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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