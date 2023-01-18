«Мэверикс», «Лейкерс» и «Бакс» проявляют интерес к Кэму Реддишу

« », « » и « » заинтересованы в приобретении форварда « » (23 года, 203 см), сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Никс» готовы расстаться с Реддишем в обмен на два пика второго раунда.

Реддиш был выведен из ротации «Нью-Йорка» в начале октября. В сезоне-2022/23 он провел 20 матчей, набирая в среднем 8,4 очка и реализуя 30,4% бросков из-за дуги.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит