Шэмс Чарания: «Если «Пеликанс» всерьез хотят Ануноби или Сиакама, у них есть все пики на свете»

Инсайдер НБА Шэмс Чарания считает, что «Пеликанс» могут приобрести звездных игроков перед дедлайном на обмены.

«Взгляните на активы, которые есть у «Нового Орлеана». Если они всерьез хотят заполучить О Джи Ануноби или , у них для этого есть множество драфт-пиков. Включая те, которые получены от « ».

Именно поэтому они претендовали на . Просто они не стали включать в сделку или . У них есть все пики на свете и молодые игроки. Несомненно, это команда, которая способна выменять парней такого уровня», – заявил Чарания.

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