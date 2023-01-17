Шэмс Чарания: «Если «Пеликанс» всерьез хотят Ануноби или Сиакама, у них есть все пики на свете»
Инсайдер НБА Шэмс Чарания считает, что «Пеликанс» могут приобрести звездных игроков перед дедлайном на обмены.
«Взгляните на активы, которые есть у «Нового Орлеана». Если они всерьез хотят заполучить О Джи Ануноби или Паскаля Сиакама, у них для этого есть множество драфт-пиков. Включая те, которые получены от «Лейкерс».
Именно поэтому они претендовали на Кевина Дюрэнта. Просто они не стали включать в сделку Зайона Уильямсона или Брэндона Ингрэма. У них есть все пики на свете и молодые игроки. Несомненно, это команда, которая способна выменять парней такого уровня», – заявил Чарания.
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